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Mata-mata Santa Cruz recebe Atlético-MG pela Copa do Brasil sub-20; saiba onde assistir Jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (04), na MRV Arena, em Belo Horizonte

Em busca de seguir fazendo história na Copa do Brasil sub-20, o Santa Cruz recebe o Atlético-MG pelo jogo de ida das quartas de final, nesta sexta-feira (30), às 16h30, no Lacerdão, em Caruaru.

Pelo caminho, a Cobra Coral deixou o CSE de Alagoas para trás na primeira fase ao vencer por 3x0 em jogo único no José Dionísio, em Goiana. O CSA também ficou fora na segunda fase, após empate em 0x0 no tempo normal e 5x3 nos pênaltis, no Rei Pelé.

Na última eliminatória, o Santa venceu o São Raimundo na partida de ida no José Dionísio, em Goiana, pelo placar de 2x1. Já no jogo de volta em Roraima, ampliou a vantagem ao bater o adversário por 5x1.

Desta vez, o Santa jogará como mandante em Caruaru, no Lacerdão. O intuito do clube era jogar com público na Região Metropolitana do Recife (RMR), mas um choque de datas impediu que a partida fosse realizada na Arena de Pernambuco.

Dessa forma, a direção do clube escolheu o tradicional estádio do Central para poder receber uma boa quantidade de torcedores. A entrada é franca.

Equipe

Comandados pelo técnico Thiago Souza, o jovem time do Santa está se destacando pela produção ofensiva. O centroavante Hony e o ponta Sansão são dois dos artilheiros da equipe com quatro e três gols, respectivamente. Além deles, o ponta direita Léo Costa e o meia Guilherme Barthel cumprem funções importantes, principalmente, na criação de jogadas.

Já na parte defensiva, destaque para o zagueiro e capitão Luciano Bico, atleta que já apresenta liderança e peça importante para organização na parte de trás.

Adversário

O sub-20 do Atlético Mineiro está embalado na temporada. No último fim de semana, o Galo venceu o Cruzeiro na decisão do Campeonato Mineiro por 5 a 4 no placar agregado.

Em parceria com Rafael Cyrne, setorista do Atlético-MG no Estado de Minas, o jornalista revelou que a equipe comandada por Henrique Teixeira vem rodando o elenco na competição.

Entre os principais destaques da equipe mineira, o centroavante Cauã Soares, o meia Índio e o lateral Wanderson são os nomes que mais chamam atenção na equipe alvinegra.



Ficha do jogo

Santa Cruz: Felipe; Vitor, Caio, Luciano Bico e Tocha; Jhonata Brow, Isaías e Barthel; Léo Sousa, Sansão e Hony. Técnico: Thiago Souza.

Atlético-MG: Pedro Cobra; Wanderson (Luís Gustavo), Lemos, Samuel e Samuel Deus (Xavier); Mathias, Jonatas e Índio; Natã, Mosquito (Riquelme) e Cauã Soares (João Teixeira). Técnico: Henrique Teixeira.

Local: Estádio Lacerdão (Caruaru/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: José Marciano Lopes (PE)

Assistentes: José Romão da Silva e Tulio de Farias (ambos PE)

Transmissão: Sportv

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