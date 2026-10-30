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Santa Cruz recebe Atlético-MG pela Copa do Brasil sub-20; saiba onde assistir

Jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (04), na MRV Arena, em Belo Horizonte

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Santa Cruz contou com o apoio massivo de 5.463 torcedores no tobogã dos visitantes no Lacerdão, contra o Central Santa Cruz contou com o apoio massivo de 5.463 torcedores no tobogã dos visitantes no Lacerdão, contra o Central  - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

Em busca de seguir fazendo história na Copa do Brasil sub-20, o Santa Cruz recebe o Atlético-MG pelo jogo de ida das quartas de final, nesta sexta-feira (30), às 16h30, no Lacerdão, em Caruaru. 

Pelo caminho, a Cobra Coral deixou o CSE de Alagoas para trás na primeira fase ao vencer por 3x0 em jogo único no José Dionísio, em Goiana. O CSA também ficou fora na segunda fase, após empate em 0x0 no tempo normal e 5x3 nos pênaltis, no Rei Pelé. 

Na última eliminatória, o Santa venceu o São Raimundo na partida de ida no José Dionísio, em Goiana, pelo placar de 2x1. Já no jogo de volta em Roraima, ampliou a vantagem ao bater o adversário por 5x1. 

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Desta vez, o Santa jogará como mandante em Caruaru, no Lacerdão. O intuito do clube era jogar com público na Região Metropolitana do Recife (RMR), mas um choque de datas impediu que a partida fosse realizada na Arena de Pernambuco. 

Dessa forma, a direção do clube escolheu o tradicional estádio do Central para poder receber uma boa quantidade de torcedores. A entrada é franca. 

Equipe
Comandados pelo técnico Thiago Souza, o jovem time do Santa está se destacando pela produção ofensiva. O centroavante Hony e o ponta Sansão são dois dos artilheiros da equipe com quatro e três gols, respectivamente. Além deles, o ponta direita Léo Costa e o meia Guilherme Barthel cumprem funções importantes, principalmente, na criação de jogadas. 

Já na parte defensiva, destaque para o zagueiro e capitão Luciano Bico, atleta que já apresenta liderança e peça importante para organização na parte de trás. 

Adversário
O sub-20 do Atlético Mineiro está embalado na temporada. No último fim de semana, o Galo venceu o Cruzeiro na decisão do Campeonato Mineiro por 5 a 4 no placar agregado. 

Em parceria com Rafael Cyrne, setorista do Atlético-MG no Estado de Minas, o jornalista revelou que a equipe comandada por Henrique Teixeira vem rodando o elenco na competição.

Entre os principais destaques da equipe mineira, o centroavante Cauã Soares, o meia Índio e o lateral Wanderson são os nomes que mais chamam atenção na equipe alvinegra. 

Ficha do jogo 

Santa Cruz: Felipe; Vitor, Caio, Luciano Bico e Tocha; Jhonata Brow, Isaías e Barthel; Léo Sousa, Sansão e Hony. Técnico: Thiago Souza.  

Atlético-MG: Pedro Cobra; Wanderson (Luís Gustavo), Lemos, Samuel e Samuel Deus (Xavier); Mathias, Jonatas e Índio; Natã, Mosquito (Riquelme) e Cauã Soares (João Teixeira). Técnico: Henrique Teixeira. 

Local: Estádio Lacerdão (Caruaru/PE)
Horário: 16h30
Árbitro: José Marciano Lopes (PE)
Assistentes: José Romão da Silva e  Tulio de Farias (ambos PE)
Transmissão: Sportv 

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