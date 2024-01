A- A+

Santa Cruz Santa Cruz recebe Flamengo de Arcoverde com objetivo de manter 100% no Pernambucano A Cobra Coral entra em campo às 21h desta quarta-feira (17), no estádio do Arruda, pela segunda rodada do Estadual

O Santa Cruz volta a campo nesta quarta-feira (17) para encarar o Flamengo de Arcoverde, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano 2024. A bola rola a partir das 21h e, assim como na estreia, a Cobra Coral vai fazer mais um jogo no Arruda com a expectativa de repetir o bom público de 18 mil torcedores do primeiro jogo.

A vitória contra o Maguary na última semana serviu para afastar uma possível crise após a eliminação na Pré-Copa do Nordeste para o Altos-PI nos pênaltis. O Santa Cruz precisa repetir mais um bom resultado, pois precisa ir bem na primeira fase pdo Estadual para garantir vaga na Série D de 2025.

Sequência pesada

Depois do Flamengo-PE, o Tricolor do Arruda terá uma sequência complicada nas próximadas rodadas do Estadual. Vai medir forças contra o Sport, Retrô e Náutico em jogos consecutivos. Essas três equipes são juntos com o Santa Cruz os principais canditatos ao título do Pernambucano. Vale ressaltar que os confrontos contra a Fênix e o Timbu serão disputados com mando de campo coral.

Titular nos dois jogos de 2024, o volante Caio Mello foi um dos destaques da partida diante do Maguary e ressaltou a importância de fazer os seis pontos nessas partidas seguidas dentro de casa.

“A gente começou com uma final contra o Altos-PI. Eu acho que a eliminação não gerou nem um pouco de desconfiança, a gente estava bem fechado, o grupo estava bem tranquilo, mas temos que dar uma resposta. Então, ganhamos o jogo, ganhamos bem ao meu ver. Acho que como eu disse, fazer seis pontos é muito importante contra o Flamengo, principalmente, por ser dentro de casa, com o apoio da torcida”, afirmou.

A tendência é que o técnico Itamar Schülle repita a escalação do jogo contra o Maguary. O atacante Thiaguinho e o meia Matheus Melo- personagens fundamentais na vitória tricolor-, deixaram a estreia com dores musculares, mas passaram por avaliação do departamento médico e estão liberados para atuar.

As ausências para o treinador coral são o atacante Willie e o meio-campista Lucas Bessa. Ambos os jogadores estão na transição física e seguem de fora por mais uma partida.

Como chega o Flamengo-PE

O Flamengo de Arcoverde estreou no Pernambucano com uma derrota por 2 a 0 para o Náutico, nos Aflitos. A equipe do Sertão soube que iria disputar o campeonato na reta final da preparação após a desistência do Salgueiro e terminou a primeira rodada na oitava colocação.

Ficha técnica:

Santa Cruz

André Luiz; Toty, Rafael Pereira, Paulo Cesar e Juan Tavares; Lucas Siqueira, Caio Mello, João Diogo e Matheus Melo; Pedro Bortoluzo e Thiaguinho. Técnico: Itamar Schülle.

Flamengo de Arcoverde

Lucão; Gustavinho, Giovanni, Bruno e Cardoso; Cal, Wendel Bahia, Soares e Wellington; Jhonata e Bruno Henrique. Técnico: Toninho Pesso.

Local: Arruda (Recife-PE)

Horário: 21h

Árbitro: Tiago Nascimento dos Santos. Assistentes: Jose Romao da Silva Neto e Fernando Antonio da Silva Junior.

Transmissão: Canal Goat (Youtube).

