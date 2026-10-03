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Série C Santa Cruz recebe Maringá em jogo que pode selar o acesso; saiba onde assistir Tricolor do Arruda está perto de confrirmar presença na próxima edição Série B após dez anos

Ao longo deste sábado (3), em algum momento, tricolores de várias idades verão passar o filme dos últimos dez anos do Santa Cruz, uma trajetória marcada por dores, dúvidas e, principalmente, resiliência. A partir das 17h, na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz buscará ser o protagonista da sua própria história de redenção e, diante do Maringá, pela quinta rodada do quadrangular final da Série C, buscará confirmar o acesso à Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.

Líder do Grupo B com dez pontos, a Cobra Coral está a um passo de confirmar a subida de divisão. Vindo logo em seguida, o Maringá é o vice-líder, com sete pontos, e também pode ter o passaporte carimbado nesta rodada

Cenários

Os cenários para a classificação do Santa Cruz são vários: uma vitória assegura o acesso e ainda garante o clube na final da competição. O empate também confirma o objetivo, uma vez que, como o Floresta é o terceiro colocado com quatro pontos, só consegue igualar a pontuação da Cobra Coral da rodada atual.



Outra possibilidade, essa já dependendo de outro resultado, é confirmar o acesso até mesmo em caso de derrota. Se o Floresta não vencer o Botafogo-PB, em Fortaleza, partida que será realizada simultaneamente, o Santa Cruz confirmar a subida de divisão.

Final

O jogo contra o Maringá é encarado como um dos mais importantes da história recente do Tricolor. Encarado como uma final, a expectativa é de um confronto nervoso e que será decidido nos detalhes.

Querendo usar a força da Arena de Pernambuco, que estará lotada com mais de 45 mil torcedores, o treinador do Santa Cruz, Cristian de Souza, não quer desperdiçar a oportunidade e entende que é “momento bom para decidir”.

“Estamos preparados para um jogo tenso, resolvido nos detalhes. É dessa forma que a gente encaminhou a semana e vamos para o jogo assim”, detalhou o técnico coral.

Santa Cruz vive expectativa de grande público para jogo do acesso contra o Maringá na Arena de Pernambuco - Foto: Rafael Vieira/FPF

Cristian também explicou que o confronto passará por pilares bem fundamentados: equilíbrio, organização e concentração. Para isso, pede o apoio incondicional da torcida na arquibancada.

“O torcedor entendeu a nossa forma de jogar, hoje ele é realmente o 12º jogador. A torcida também está ansiosa, quer que a gente resolva logo. A ansiedade vai estar presente no início do jogo, não tem como não estar, mas eles já nos entenderam”, garantiu.

A formação para esse jogo tende a ser a mesma das últimas rodadas, mas duas dúvidas podem persistir até momentos antes. Recuperados de lesões musculares, o zagueiro Eurico e o atacante Ronald devem estar à disposição, mas o treinador não deu certeza se os atletas serão acionados de frente.

Ficha Técnica

Santa Cruz: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Eurico (Edson Miranda), William Alves e Matheus Vinícius; Silva, Pedro Favela, Everaldo, Renato e João Pedro (Ronald); Eron. Técnico: Cristian de Souza.

Maringá: Guilherme Neto; Jhow, Ronald, Wendel Lomar e Thiago Rosa; Lucas Bonifácio, Paulinho e Adeílson; Negueba, Camarão e Calito. Técnico: Ivan Campanari.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 17h

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Rafael Tadeu Alves e Henrique Perinelli (ambos SP)

VAR: Wagner Reway (SC)

Transmissão: SportyNet



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