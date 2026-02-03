Santa Cruz recebe multa por objetos arremessados no Clássico das Emoções, na Arena de Pernambuco
Clube tem o prazo de 30 dias para realizar o pagamento da multa
O Santa Cruz foi multado no valor de R$ 2 mil pelos arremessos de objetos no gramado da Arena de Pernambuco, no Clássico das Emoções contra o Náutico, em julgamento realizado na última segunda-feira (02), pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE).
A 1ª Comissão Disciplinar decidiu por unanimidade pela procedência da denúncia e punindo o clube no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), no inciso III, que trata de infrações como de objetos jogados no local de jogo.
Além disso, o clube tem o prazo de 30 dias para realizar o pagamento, sob pena de sanções em caso de atraso.
A Cobra Coral também chegou a ser inserida no artigo 219, que trata sobre danos a praça esportiva, mas foi absolvido também por unanimidade.
Caso
Os arremessos de objetos foram realizados pela torcida tricolor, principalmente, após o segundo gol do Náutico, na partida que terminou com o placar de 4x0 para o Timbu, na quinta rodada da primeira fase do Pernambucano.
Copos, papéis, sandálias e até sapatos foram jogados em direção aos atletas alvirrubros durante as comemorações de gols.