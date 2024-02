Santa Cruz recebe Afogados, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano; confira prováveis escalações

A- A+

Classificado antecipadamente para o mata-mata do Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz entra na reta final da primeira fase com a missão de pelo menos ficar entre os quatro primeiros colocados, garantindo a vantagem de decidir em casa o duelo das quartas de final. Na quarta posição, com 13 pontos, a Cobra Coral enfrenta nesta segunda-feira (19) o Afogados, no Estádio do Arruda, no Recife.



O primeiro desafio do técnico Itamar Schülle deve ser o de encontrar os substitutos de duas peças importantes que dificilmente estarão em campo diante dos sertanejos. O meia Matheus Melo e atacante Thiaguinho deixaram o jogo do Retrô machucados, gerando uma dor de cabeça para o Santa.

"A gente lamenta o que ocorreu com os atletas e espera que logo eles estejam à disposição. Agora, temos que encontrar no elenco as opções. Não vai chegar alguma contratação em condição de jogar. Fico triste por quem sai. Mas, por outro lado, fico feliz pela oportunidade que surge para quem entra. Agora, claro que isso depende de cada um mostrar o seu melhor e suprir a saída do companheiro de trabalho", afirmou Schülle.



Matheus Melo sofreu uma luxação na clavícula, enquanto Thiaguinho saiu com dores no joelho. Sem o primeiro, a tendência é que João Pedro comece como titular. Na frente, Gilvan e Felipe Cardoso são as opções. Mudanças para manter o Tricolor firme no objetivo de conseguir também uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro em 2025



"Vamos continuar lutando até o fim para conseguir a vaga e, consequentemente, nas fase finais do Pernambucano. Quem entra, sempre dá conta do recado. A gente vai seguir assim para, quem entrar, melhorar o nível do time", destacou o meia João Pedro.



Santa Cruz e Afogados se enfrentaram apenas oito vezes na história. São quatro vitórias da Cobra Coral e quatro empates. Em um dos resultados de igualdade, porém, a Coruja guarda boas recordações. Nas quartas de final de 2019, a equipe eliminou o Tricolor nas penalidades, por 3x1, após um 1x1 no tempo normal, no Arruda.



De olho no G6

Na sétima colocação, com sete pontos, o Afogados está na briga por uma vaga no mata-mata. A Coruja também tem de torcer para que Petrolina e Maguary, outros que estão de olho na classificação, não cresçam nesta reta final.

“Saímos de uma situação bastante difícil e podemos pensar no hexagonal. O mais importante é a entrega do grupo”, frisou o treinador Pedro Manta.



Ficha técnica



Santa Cruz

William; Toty, Paulo César, Rafael Pereira e Juan Tavares; Caio Mello, Lucas Siqueira e João Diogo; João Pedro, Felipe Cardoso e Pedro Bortoluzo | Técnico: Itamar Schülle



Afogados

Danilo; Felipe, Artur, Gabriel e Weslley; Jordan, Alemão e Fernandinho; Palominha, Rodrigo e Elias | Técnico: Pedro Manta



Local: Estádio do Arruda (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Anderson Luis Marques

Assistentes: Clóvis Amaral da Silva e Fernando Antônio da Silva Júnior

Transmissão: GOAT e FPFTV

