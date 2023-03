A- A+

Copa do Nordeste Embalado pela classificação na Copa do Brasil, Santa Cruz recebe Sampaio Corrêa pelo Nordestão O Tricolor do Arruda encara a Bolívia Querida neste domingo (5), às 18h30, no Arruda

Embalado pela classificação na Copa do Brasil e com R$ 900 mil de premiação, o Santa Cruz volta suas atenções para a Copa do Nordeste. Neste domingo (5), às 18h30, no Arruda, a Cobra Coral enfrenta o Sampaio Corrêa, em jogo válido pela sexta rodada.

Com um jogo a menos que a maioria do grupo B, o Santa Cruz é o sexto colocado, com cinco pontos. O primeiro time do G4 é o Sergipe, que soma sete pontos. A vitória dentro de casa pode colocar o Tricolor entre os times que vão disputar o mata-mata.

A partida atrasada do Santa Cruz no Nordestão é contra o Sport. O Clássico das Multidões será realizado no dia 18 de março, na Ilha do Retiro.

Para o confronto diante do Sampaio, o técnico Ranielle Ribeiro pode ganhar novas opções. O lateral-esquerdo Ítalo Silva e o volante Daniel Pereira foram liberados pelo Departamento Médico na última quinta-feira e podem integrar a lista de relacionados.

A tendência é que o Santa Cruz repita o time que entrou em campo contra o Democrata-GV. A dúvida gira em torno da volta de Felipe Gedoz ao time titular, ocupando a vaga de Anderson Ceará.

Como chega o Sampaio

Ao contrário do Santa Cruz, a equipe maranhense não conseguiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, sendo eliminados para o Maringá. No Nordestão, o Sampaio é o quarto colocado, com sete pontos em cinco jogos disputados.

Ficha técnica

Santa Cruz

Michael; Jefferson Feijão, Alemão, Ítalo Melo e Marcus Vinícius; João Erick, Arthur e Anderson Ceará (Felipe Gedoz); Lucas Silva, Maranhão e Pipico. Técnico: Ranielle Ribeiro

Sampaio Corrêa

Luiz Daniel; Matheus Ludke, Allan Godói, Joécio e Vitinho; Emerson Souza, Rafael Vila e Nádson; Pimentinha, Matheus Martins e Rafael Furtado. Técnico: Felipe Conceição

Local: Arruda (Recife/PE)

Horário: 18h30

Árbitro: Adriano Barros (CE)

Assistentes: Jose Moracy e Camila Ferreira (ambos CE)

Transmissão: Nosso Futebol e One Football

Veja também

Liga dos Campeões Por vaga nas quartas, Chelsea x Borussia e Benfica x Brugge movimentam Champions; veja onde assistir