FUTEBOL Festa de 111 anos do Santa Cruz está mantida e vai ter reforço de policiamento, diz secretário Secretário de Defesa Social do Estado, Alessandro de Carvalho, garantiu o reforço

Durante coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (3), o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro de Carvalho, assegurou que a festa em comemoração aos 111 anos do Santa Cruz está mantida e contará com reforço de policiais militares.

O evento deve acontecer a partir das 17h, no Pátio do Santa Cruz, no Centro do Recife.

A festa foi divulgada nas redes sociais e, em virtude dos episódios de brigas entre torcidas organizadas do Sport e Santa Cruz, no último sábado (1º), comentários de ameaças aos torcedores deste time têm circulado.

“Eu já determinei ao comandante-geral da Polícia Militar (PMPE) que reforce o policiamento no entorno. O que a gente precisa é de enfrentar, mais uma vez, o problema das torcidas organizadas criminosas, no Estado, cuja extinção delas já ocorreu, em 2020, e o problema persiste”, falou ele, durante entrevista à Folha de Pernambuco.

Em nota, a PMPE detalhou os trabalhos de hoje, e disse que "serão lançados policiais de batalhões especializados, a exemplo da CIPMoto, BPRp, BPTran, RPMon e BPChoque, além do reforço de equipe do 16º BPM, responsável pela área do bairro da Boa Vista".

Programação

16h - Início da pelada

17h - Abertura da igreja

19h14 -Ápice da festa

17h30 às 22h - O som da festa

Relação entre clubes e uniformizadas

O líder da segurança pública em Pernambuco aproveitou a oportunidade para aconselhar os grandes clubes do Estado a se afastarem das torcidas organizadas.

“As torcidas, muitas vezes, têm o apoio dos clubes. Então, os clubes têm que se afastar dessas torcidas organizadas, que são criminosas. Elas existem para cometer crimes, brigar e matar, como já aconteceu no passado.

Saldo de autuados

Segundo a delegada-geral adjunta da Polícia Civil de Pernambuco, Beatriz Leite, 13 pessoas foram autuadas em flagrante, inclusive o presidente da torcida uniformizada do Sport, João Vitor, de 27 anos.

“Ele [João Vitor], mesmo tendo sido vítima de agressões, também foi autor. Mesmo aquelas pessoas que tiveram saído feridas, se tiverem sido autoras de crimes, se forem provadas essas condutas, através de imagens, elas também serão indiciadas e apresentadas à Justiça, com essas três pessoas que estavam hospitalizadas que foram preventivadas pela Justiça”, contou Leite.

Das 32 pessoas que foram encaminhadas às unidades de polícia da Região Metropolitana do Recife, a maioria, segundo Beatriz Leite, tinha antecedentes criminais. Eram passagens por brigas anteriores, homicídios, tráfico de entorpecentes, furto, violência doméstica, que tinham associação à prática de crimes.

“Elas saíram de casa com o intuito de causar as atrocidades que a gente viu no sábado. Hoje, a Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva já está analisando novas imagens, e novas pessoas já foram identificadas e qualificadas, e pessoas de ambas as torcidas serão, sim, indiciadas. As investigações vão continuar”, complementou ela.

Um dos autuados, que não teve identidade revelada, continua Beatriz, teve participação no ataque ao ônibus da delegação do Fortaleza, em 22 de fevereiro de 2024, após confronto contra o Sport, na Arena de Pernambuco.

“A gente vê que são pessoas que se dedicam a isso. Que não querem a paz no esporte, que, na verdade, querem causar esse tumulto e aterrorizar a população de bem que quer assistir ao jogo”, finalizou ela, expondo que os envolvidos nos combates já tinham saído de casa com armas, explosivos, barrotes de madeiras e diversos instrumentos que seriam utilizados para o confronto.

