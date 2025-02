Santa Cruz: diretoria de futebol detalha procura por reforços

A- A+

O Santa Cruz segue ativo no mercado na busca de reforços. Em coletiva realizada nesta terça-feira (11), com a presença do executivo de futebol tricolor, Harlei Menezes e o membro do comitê gestor, Diego Hydalgo, foi revelado que o clube procura a contratação de dois centroavantes e que outras posições seguem em pauta.

"A situação do camisa 9 é algo que vem sendo debatido internamente e junto ao Vinícius Diniz e sua equipe. Temos realizado reuniões e trocado ideias. O Santa Cruz vai seguir uma linha com atletas com potencial de mercado e que possam se tornar ativos do clube, isso é algo que vamos trabalhar e entendemos que o Santa precisa disso, atletas que podemos usá-los e comercializá-los", iniciou o executivo.

Na sequência, além da aposta em um jogador mais jovem, o Santa Cruz buscará um centroavante de bagagem para resolver no curto prazo.



"Nós devemos ter atletas com potencial para mercado e também um camisa 9 com um pouco mais de bagagem. É lógico que os nomes ficam cada vez mais difíceis, porque estão disputando uma competição ou outra, mas não estamos medindo esforços para apresentar o mais rápido possível ao torcedor tricolor", disse.



Nomes



Nos últimos dias, alguns nomes foram associados com o Santa Cruz. Ídolo do clube, Gilberto teve seu nome especulado e Harlei confirmou que houve um contato, mas que o jogador não deve retornar ao Arruda, não agora, seguindo seu contrato com o Juventude.

"O Gilberto foi um atleta que procuramos, um jogador que todos nós sabemos do seu potencial, qualidade e importância. Mas o staff do atleta nos devolveu que o atleta vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série A. Nós agradecemos e deixamos as portas abertas", informou.

Outro nome procurado pela diretoria coral foi o de Pedro Maycon, jogador que pertence ao América-PE e, atualmente, é o artilheiro do Pernambucano com o Jaguar. Contudo, o executivo informou que não houve avanços na negociação. "Pedro Maycon foi um atleta que fizemos uma consulta, uma sondagem, mas os valores não se bateram, foi uma negociação que não avançou".

Artilheiro do campeonato até aqui, Pedro Maycon é o principal destaque do Jaguar no Pernambucano - Iris Oliveira/Jaguar



Sobre os demais reforços, a diretoria tricolor evitou colocar um número definido, mas garante que busca atletas para a disputa ainda da reta final do Campeonato Pernambucano.

"Em relação à quantidade de contratações, estamos com conversas periódicas. Falamos muito com o Itamar sobre a formatação do elenco e a gente sabe que precisamos de algumas peças", declarou Harlei.





