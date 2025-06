A- A+

Tricolor Santa Cruz registra 21 mil cadastros de biometria facial Tricolor reforça que no próximo jogo no Arruda, contra o Sousa, o registro será obrigatório

O Santa Cruz anunciou, nesta quarta-feira (04), que o clube tem 21 mil cadastros da biometria facial. Por meio de nota, o Tricolor reforçou que o acesso dos torcedores, a partir do confronto contra o Sousa, no próximo dia 17 de junho, será autorizado apenas com o registro.

Ainda mais, a Cobra Coral reforça que a biometria facial só dá acesso ao jogo com ingresso comprado ou check-in de sócio realizado no sistema.

O clube ainda informou que continua trabalhando no planejamento das operações do primeiro jogo com 100% de acesso via biometria facial. Orientadores serão contratados para atuação em todos os portões. Novas sinalizações serão implantadas, como o balizamento para controle do fluxo de torcedores com criação de bolsões.

Por fim, o Santa afirmou que irá promover shows nas áreas internas do estádio no pré-jogo e venda de bebida com preço promocional até às 16h30. Sendo, assim, um incentivo para que o torcedor acesse o Arruda mais cedo.

Todo o processo para o cadastro da biometria facial pode ser realizado mediante o site oficial do clube: https://www.santacruzpe.com.br/.

Apenas em jogos como mandante, o Tricolor já levou mais de 240 mil torcedores ao estádio, alcançando uma média de 24.046 pagantes por partida.

