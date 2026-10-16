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Esportes Santa Cruz reinaugura ginásio do Arrudinha; confira imagens Clube pretende abrir diretoria de esportes olímpicos em breve

O Santa Cruz concluiu as reformas e reinaugurou o ginásio do Arrudinha, nesta sexta-feira (16), com a presença do presidente Bruno Rodrigues. Entre as principais ações, o espaço contou com revitalização da pintura e reforma do piso do ginásio.

O Arrudinha é um lugar tradicional da prática do futsal, modalidade que já formou importantes nomes da base do clube, além de outros esportes como o vôlei. Vale lembrar que o futsal está incluso nas ações da SAF.

No último mês de setembro, em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, o presidente Bruno Rodrigues já havia revelado que uma diretoria de esportes olímpicos será criada para reconstruir a presença do Tricolor em outras modalidades.

"Com a entrada da SAF até o final do ano, vamos criar a diretoria de esportes olímpicos para cuidar do voleibol, basquete e handebol. Vamos fomentar essas estruturas e disputar campeonatos de nível nacional", prometeu o presidente executivo.

Ginásio do Arrudinha está de cara nova - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

Ginásio do Arrudinha está de cara nova - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

Ginásio do Arrudinha está de cara nova - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

Ginásio do Arrudinha está de cara nova - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

Ginásio do Arrudinha está de cara nova - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

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