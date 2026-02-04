Santa Cruz: Renato, Matheus Régis e Robinho não enfrentam o Decisão

A- A+

O Santa Cruz não contará com Renato, Matheus Régis e Robinho para a partida contra o Decisão, nesta quinta-feira (5), no José Dionísio do Carmo, pelo encontro de ida das quartas de final do Campeonato Pernambucano. Ainda se recuperando de lesão muscular, o primeiro só deve ter condições de entrar em campo no duelo da volta, no fim de semana, na Arena de Pernambuco.









“Renato não vai para o jogo. Ele está em fase final de transição e estará apto para o jogo da volta. Ele é importante, faz falta em qualquer equipe e contamos com ele para voltar bem. Ele é profissional, quer muito estar dentro de campo e estará 100% na próxima partida”, afirmou o técnico Fábio Cortez.



Com relação aos outros dois, a opção foi por preservar a dupla após críticas sofridas nos últimos jogos. Os jogadores não estão relacionados, mas seguem treinando normalmente com o grupo.



Sem o trio e ainda não podendo contar com Ariel, que se recupera de lesão e não tem prazo para voltar aos gramados, o Santa conta no setor ofensivo com as opções de Ryan, Vitinho, Vini Hora e Quirino.

