Qui, 05 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta04/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Santa Cruz: Renato, Matheus Régis e Robinho não enfrentam o Decisão

O primeiro está fora por questões físicas, enquanto os outros dois não jogaram por questões técnicas

Reportar Erro
Renato, atacante do Santa CruzRenato, atacante do Santa Cruz - Foto: Rafael Melo/FPF

O Santa Cruz não contará com Renato, Matheus Régis e Robinho para a partida contra o Decisão, nesta quinta-feira (5), no José Dionísio do Carmo, pelo encontro de ida das quartas de final do Campeonato Pernambucano. Ainda se recuperando de lesão muscular, o primeiro só deve ter condições de entrar em campo no duelo da volta, no fim de semana, na Arena de Pernambuco. 

 

Leia também

• Decisão consegue liberação e partida contra o Santa Cruz terá público

• Santa Cruz: Rokenedy exalta permanência de Fábio Cortez e prega foco no Decisão

• Santa Cruz recebe multa por objetos arremessados no Clássico das Emoções, na Arena de Pernambuco



“Renato não vai para o jogo. Ele está em fase final de transição e estará apto para o jogo da volta. Ele é importante, faz falta em qualquer equipe e contamos com ele para voltar bem. Ele é profissional, quer muito estar dentro de campo e estará 100% na próxima partida”, afirmou o técnico Fábio Cortez.

Com relação aos outros dois, a opção foi por preservar a dupla após críticas sofridas nos últimos jogos. Os jogadores não estão relacionados, mas seguem treinando normalmente com o grupo.

Sem o trio e ainda não podendo contar com Ariel, que se recupera de lesão e não tem prazo para voltar aos gramados, o Santa conta no setor ofensivo com as opções de Ryan, Vitinho, Vini Hora e Quirino. 

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter