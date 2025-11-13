A- A+

Futebol Santa Cruz renova com CEO Pedro Henriques Gestor trabalha no processo de transição do Tricolor para se transformar em Sociedade Anônima de Futebol (SAF)

O Santa Cruz anunciou nesta quinta-feira (13) a renovação de contrato com o CEO Pedro Henriques até o fim de 2026. O gestor chegou maio deste ano ao clube para trabalhar no processo de transição do Tricolor para se transformar em Sociedade Anônima de Futebol (SAF).





Para oficializar a mudança no modelo de gestão, inclusive, o Santa Cruz passará no próximo dia 30 de novembro pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE), momento que será destinado a decidir pela aprovação ou não da proposta vinculante feita pelo grupo de investidores da Cobra Coral Participações para adquirir 90% das ações da SAF.

Recentemente, o Santa divulgou uma atualização na lista de sócios aptos a votar na AGE. Na primeira publicação, em 30 de outubro, foram identificados e listados 2.466 tricolores aptos de acordo com os requisitos exigidos (adimplentes, maiores de 18 anos e há mais de 12 meses presentes no quadro de sócios do clube).

Na atualização, o Santa Cruz incluiu 78 sócios beneméritos na lista, além de mais 187 de outras categorias. Também houve a remoção de um associado.

Com as mudanças, o número de sócios aptos passou para 2.730. O Santa Cruz ainda poderá apresentar retificações na lista de sócios apresentada nas futuras publicações, sendo a próxima no dia 21 de novembro.

