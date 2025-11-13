Qui, 13 de Novembro

Futebol

Santa Cruz renova com CEO Pedro Henriques

Gestor trabalha no processo de transição do Tricolor para se transformar em Sociedade Anônima de Futebol (SAF)

Pedro Henriques, CEO de transição da SAF do Santa Cruz Pedro Henriques, CEO de transição da SAF do Santa Cruz  - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

O Santa Cruz anunciou nesta quinta-feira (13) a renovação de contrato com o CEO Pedro Henriques até o fim de 2026. O gestor chegou maio deste ano ao clube para trabalhar no processo de transição do Tricolor para se transformar em Sociedade Anônima de Futebol (SAF). 

 

Para oficializar a mudança no modelo de gestão, inclusive, o Santa Cruz passará no próximo dia 30 de novembro pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE), momento que será destinado a decidir pela aprovação ou não da proposta vinculante feita pelo grupo de investidores da Cobra Coral Participações para adquirir 90% das ações da SAF.

Recentemente, o Santa divulgou uma atualização na lista de sócios aptos a votar na AGE. Na primeira publicação, em 30 de outubro, foram identificados e listados 2.466 tricolores aptos de acordo com os requisitos exigidos (adimplentes, maiores de 18 anos e há mais de 12 meses presentes no quadro de sócios do clube).

Na atualização, o Santa Cruz incluiu 78 sócios beneméritos na lista, além de mais 187 de outras categorias. Também houve a remoção de um associado. 

Com as mudanças, o número de sócios aptos passou para 2.730. O Santa Cruz ainda poderá apresentar retificações na lista de sócios apresentada nas futuras publicações, sendo a próxima no dia 21 de novembro.

