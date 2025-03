A- A+

Tricolor Santa Cruz renova contrato com volante Lucas Bessa Jogador sofreu uma lesão grave no joelho na temporada passada e ainda tenta retorno

O Santa Cruz anunciou, nesta quinta-feira (20), a renovação de contrato com o volante Lucas Bessa. O novo vínculo é até outubro de 2025. Recuperado de lesão grave no joelho, o atleta ainda não estreou na temporada.

Contratado para a disputa do Pernambucano de 2024, Lucas Bessa teve poucas oportunidades de atuar com a camisa tricolor do Arruda. O jogador realizou apenas três partidas, ainda no Estadual do ano passado.

Na primeira chance que teve como titular, diante do Porto, em Caruaru, no Estádio do Lacerdão, Bessa teve uma lesão grave no ligamento do joelho, permanecendo mais de um ano afastado dos jogos oficiais.

No departamento médico do Santa, o jogador passou o restante do ano passado em tratamento. No início dessa temporada, o atleta chegou a ser liberado para trabalhar com o grupo, mas, como até esperado, retornou e teve uma lesão muscular, que atrapalhou no retorno do volante.

Lucas Bessa esteve relacionado no último jogo do Santa Cruz, na partida de volta da semifinal do Pernambucano, diante do Sport, no Arruda, com vitória rubro-negra.

Na última quarta-feira (19), o jogador participou regularmente das atividades que iniciaram as preparações para Brasileirão Série D. O Tricolor faz a sua estreia diante do Treze, em Campina Grande, no dia 12 ou 13 de abril.

Veja também