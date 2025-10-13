Santa Cruz: empresário mostra confiança em renovação contratual do lateral Israel

A- A+

Um dos principais destaques do Santa Cruz no primeiro semestre de 2025, o lateral Israel sofreu uma séria lesão de hérnia de disco, que lhe tirou de quase toda a disputa da Série D, no momento que era titular absoluto.

Com contrato se encerrando ao final da temporada, o agente do atleta, Flávio Trivella, que também agencia as carreiras de Thiago e Gabriel Galhardo, falou com exclusividade à Folha de Pernambuco que o sentimento é de otimismo para um novo acerto e que ambas partes sinalizam para isso.

"Já conversei com o Pedro (Henriques) e com o Harlei (Menezes), o clube já demonstrou interesse em renovar com ele. Nós também já colocamos a nossa intenção. Como estávamos esperando o final da competição, além da resolução da SAF, nessa semana eu estou chegando ao Rio de Janeiro, já vou ligar para eles para a gente chegar em um denominador, mas a intenção do atleta e do clube, as duas partes sinalizaram que querem continuar", resumiu o empresário.

A última participação do jogador foi no dia 1 de junho, em confronto diante do Ferroviário-CE, ainda no primeiro turno da fase de Grupos da Série D. Conforme pronunciamento do jogador na época, ele atuou no sacrifício por várias rodadas, até que precisou parar. Israel passou por cirurgia na coluna.

Trivella revelou que o atleta segue trabalhando diariamente com a comissão médica do clube, inclusive com atividades leves com bola. Os trabalhos de transição devem iniciar em breve.

"Ele tem uma parte física muito privilegiada e está muito otimista, só fala em voltar o mais rápido possível. Ele expressa gratidão pelo ano que teve, que resultou numa sinergia muito boa com a torcida, que tem recebido apoio nas redes sociais, quando passa na rua também, então ele está muito confiante que vai poder retribuir todos os carinhos da torcida e também do clube, com todo o cuidado que teve com ele nesse momento difícil", disse.



