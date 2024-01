A- A+

Tumulto Santa Cruz repudia operação de segurança do Sport em clássico: "Insuficiente e inadequada" Confusões aconteceram no último sábado (20), na Arena de Pernambuco, antes do Clássico das Multidões

Após os registros de confusão na entrada de torcedores do Santa Cruz, na Arena de Pernambuco, no último sábado (20), contra o Sport, o tricolor divulgou nesta segunda-feira (22) uma nota oficial culpalizando o Rubro-negro pelos transtornos antes da partida. Confira as notas na íntegra ao final da matéria.

Nota Oficial



O Santa Cruz Futebol Clube lamenta profundamente os transtornos causados aos nossos torcedores devido à falta de organização no acesso ao estádio durante o Clássico das Multidões no dia 20 de janeiro. A operação de jogo do time mandante poderia ter sido melhor… pic.twitter.com/nRT7W9x3XY — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) January 22, 2024

"O Santa Cruz Futebol Clube lamenta profundamente os transtornos causados aos nossos torcedores devido à falta de organização no acesso ao estádio durante o Clássico das Multidões no dia 20 de janeiro. A operação de jogo do time mandante poderia ter sido melhor planejada e executada"

O Santa Cruz também alega que manteve contato com o Sport para exercer o direito à carga de ingresso prevista no Regulamento Geral nas Competições (RGC), mas que não teve sucesso nas negociações.

"Registra-se que o Santa Cruz manteve contato prévio com o clube mandante buscando ratificar seu interesse em exercer o direito à carga de ingressos prevista no RGC, que é de amplo conhecimento de todos os envolvidos na competição. Havendo insucesso nas negociações, restou ao Clube solicitar formalmente à FPF o cumprimento do regulamento e a devida notificação do mandante".

O Tricolor ainda diz que o desconhecimento do regulamento e a força da sua torcida não poderiam ser ignorados para o planejamento da segurança.

"Dessa forma, o desconhecimento do regulamento e a da força da torcida do Santa Cruz não podem ser tidos como fatores excepcionais para que o planejamento da operação do jogo fosse realizada de maneira insuficiente e inadequada".

O clube também disse que espera agora que as entidades tomem medidas cabíveis e reforçou o seu comprometimento em garantir um ambiente adequado para o seu torcedor.

"Esperamos que todas as entidades envolvidas adotem medidas urgentes para aprimorar a operação de acesso aos estádios, garantindo segurança, agilidade e conforto aos torcedores. O Santa Cruz reforça seu papel e seu compromisso em proporcionar um ambiente adequado para que nossa apaixonada torcida viva momentos de alegria e apoio ao time".

Polícia Militar e Arena de Pernambuco

As entidades que participaram da organização da partida, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e a Arena de Pernambuco, também culparam o Sport pela falha na entrada dos torcedores do Santa Cruz.

De acordo com a PMPE, a carga liberada para os tricolores seria de 2.200 ingressos. Ela foi alterada às 20h da véspera da partida com o aumento da carga pelo Sport para 6 mil ingressos.

Ainda segundo a nota, o Sport não atendeu aos requisitos de aumentar o número de catracas, gradis, leitores manuais e profissionais nos portões de acessos.

A Arena de Pernambuco informou que estava preparada para receber os torcedores desde às 11h do sábado (20). A gestão do estádio ressaltou que dá apoio na infraestrutura de limpeza, segurança patrimonial, gramado, climatização e mobilidade, mas a operação do jogo é do clube mandante.

O que diz o Sport

Por meio de nota, o Sport se defendeu das acusações e responsabilizou a Federação Pernambucana de Futebol (FPF). De acordo com o Leão, a FPF notificou com o clube na véspera da partida para disponibilizar 20% da capacidade da Arena – aproximadamente 8.400 ingressos – para a torcida visitante e amplia-los para alocação também no setor norte inferior. O aumento de setor não aconteceu, mas foi aumentada a capacidade para os tricolores.

"Desta forma, visando promover a segurança das torcidas, adotou-se a providência de intervir para manter o setor norte inferior isolado, em cumprimento também a uma determinação da PM. Porém, com o aumento imprevisto na carga de ingressos da torcida do visitante, aumentou o espaço no norte superior, a fim de contemplar toda a carga determinada pela FPF", diz um trecho da nota.

FPF

Procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco nesta segunda-feira (22), a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) informou, através da assessoria de imprensa, que ainda não fará nenhum tipo de pronunciamento sobre o ocorrido com os torcedores do Santa Cruz.



Veja a nota do Santa Cruz

O Santa Cruz Futebol Clube lamenta profundamente os transtornos causados aos nossos torcedores devido à falta de organização no acesso ao estádio durante o Clássico das Multidões no dia 20 de janeiro. A operação de jogo do time mandante poderia ter sido melhor planejada e executada.

Registra-se que o Santa Cruz manteve contato prévio com o clube mandante buscando ratificar seu interesse em exercer o direito à carga de ingressos prevista no RGC, que é de amplo conhecimento de todos os envolvidos na competição. Havendo insucesso nas negociações, restou ao Clube solicitar formalmente à FPF o cumprimento do regulamento e a devida notificação do mandante.

Dessa forma, o desconhecimento do regulamento e a da força da torcida do Santa Cruz não podem ser tidos como fatores excepcionais para que o planejamento da operação do jogo fosse realizada de maneira insuficiente e inadequada.

Infelizmente, essa situação tem sido recorrente em diversos estádios do estado de Pernambuco, prejudicando a experiência dos torcedores que comparecem para apoiar os times.

Esperamos que todas as entidades envolvidas adotem medidas urgentes para aprimorar a operação de acesso aos estádios, garantindo segurança, agilidade e conforto aos torcedores. O Santa Cruz reforça seu papel e seu compromisso em proporcionar um ambiente adequado para que nossa apaixonada torcida viva momentos de alegria e apoio ao time.

Contamos com a compreensão e colaboração de todos, pois juntos podemos construir um futebol pernambucano mais forte e organizado.

Veja a nota Polícia Militar de Pernambuco

A Polícia Militar informa que realizou em conjunto com representantes dos clubes, Arena Pernambuco e entes envolvidos, o planejamento operacional do clássico pernambucano Sport x Santa Cruz.

Para essa partida a PMPE empenhou 666 policiais militares distribuídos na área interna e externa garantindo a segurança nos principais acessos ao local do jogo e nas estações de metrô e terminais integrados de passageiros que receberam reforço do policiamento motorizado.

A PMPE esclarece que foi notificada pelo clube mandante às 20h da sexta-feira (19) que a torcida visitante teria o número de 2200 ingressos disponíveis aumentado para 6000 ingressos, sob a alegação que estaria atendendo aos 20% da capacidade da Arena Pernambuco, descumprindo dessa forma com a capacidade operacional planejada para essa partida, não atendendo a outros requisitos de segurança, pois não aumentou o número de catracas, gradis, leitores manuais e profissionais nos portões de acesso.

A PMPE informa que fez a contenção da massa de pessoas, utilizando de técnicas para controle de multidões, evitando dessa forma que pessoas se ferissem ou fossem pisoteadas, liberando aos poucos o público à medida que os acessos ficavam livres. A PMPE reforça seu compromisso com a segurança e a ordem pública garantindo o bem estar da sociedade pernambucana.

Veja a nota da Arena de Pernambuco



A Arena de Pernambuco estava pronta para receber o público antes dos portões serem abertos, inclusive os estacionamentos abertos às 11h para receber todo o público com tranquilidade, o que ajudou a mobilidade fluir de forma satisfatória.

Embora nossa equipe apoie no que diz respeito a infraestrutura de limpeza, segurança patrimonial, gramado, climatização, iluminação e mobilidade, a operação do jogo é de responsabilidade do clube mandante que realize jogos na Arena de Pernambuco.

Veja a nota do Sport

O Sport Club do Recife vem a público esclarecer os fatos ocorridos na entrada da torcida visitante no clássico do último sábado (20), na Arena de Pernambuco.

O Clube elucida que na reunião junto ao Grupo de Trabalho (GT) – que envolve Polícia Militar (PM), Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Arena e demais órgãos competentes – havia sido estipulado um determinado quantitativo de ingressos para a torcida visitante, que ficaria no setor norte superior.

Assim sendo, o Sport montou toda a operação para receber aquele público apontado, no que diz respeito ao horário de abertura, número de portões e quantidade de catracas, dentre outros.

Nas vésperas da partida, a FPF notificou o Sport no sentido de, obrigatoriamente, disponibilizar 20% da capacidade da Arena – aproximadamente 8.400 ingressos – para a torcida visitante e amplia-los para alocação também no setor norte inferior – indo em contra ao que havia sido acordado na reunião do grupo de trabalho, bem como das inúmeras ressalvas realizadas pelo Sport em prol da segurança e bem estar, o que não foi considerado pela Federação.

Diante disso, o setor de operações do Sport reuniu-se com os órgãos para mostrar os riscos de ter também a torcida visitante em um segundo setor. Desta forma, visando promover a segurança das torcidas, adotou-se a providência de intervir para manter o setor norte inferior isolado, em cumprimento também a uma determinação da PM.

Porém, com o aumento imprevisto na carga de ingressos da torcida do visitante, aumentou o espaço no norte superior, a fim de contemplar toda a carga determinada pela FPF.

A operação do jogo foi readequada imediatamente após a determinação da Federação, uma vez que este não havia sido o percentual acordado na reunião do GT. Além disso, a escolta promovida pela PM com um grande número de torcedores agravou ainda mais a recepção dos visitantes, uma vez que concentrou cerca de 2 mil pessoas para adentrarem ao mesmo tempo em um curto lapso temporal, o que inevitavelmente causa filas e transtornos.

O Sport se disponibiliza sempre a receber qualquer torcida visitante da melhor maneira possível e com a segurança como prioridade, porém, conta com a colaboração dos demais órgãos para que seja cumprido o que fora determinado na reunião do Grupo de Trabalho, sem mudanças ou imprevistos.

