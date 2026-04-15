Santa Cruz rescinde contrato com meia Willian Jr

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O Santa Cruz acertou a rescisão com o meia Willian Jr., nesta quarta-feira (15). Contratado em 2025, o jogador foi peça importante no acesso à Série C de 2026, mas vinha sendo pouco aproveitado nos últimos jogos.

Willian chegou ao Arruda para a disputa da Série D de 2025 e logo conseguiu seu lugar no time titular. O camisa 10 foi peça fundamental na campanha de acesso, principalmente com suas assistências e lances de bola parada. Foi dele o cruzamento para o gol de Wagner Balotelli, no empate contra o América-RN, na Arena das Dunas.

Em 2026, o meia não conseguiu manter o mesmo nível de atuação, assim como o time no todo. O jogador também ficou marcado por perder alguns pênaltis em momentos decisivos na temporada, como nas semifinais diante do Náutico.

Sem oportunidades com Claudinei Oliveira, além da chegada de reforços, como Régis, o meia Willian Jr. acertou a rescisão. Apesar do fechamento da janela, um mercado que segue aberto para o jogador é o da Série D.

Em 35 jogos, Willian Jr marcou dois gols e deu seis assistências.

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