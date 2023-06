A- A+

Série D Com boa largada, Santa Cruz e Retrô estão entre as cinco melhores campanhas da Série D; confira Os pernambucanos lideram de forma isolada seus respectivos grupos

Os dois representantes pernambucanos na Série D, Santa Cruz e Retrô, estão vivendo um bom momento na competição. Além de liderarem seus grupos, as equipes fazem parte das cinco melhores campanhas da quarta divisão até o momento. Confira:

A Cobra Coral soma 17 pontos e perdeu apenas uma partida nos oito primeiros jogos. A campanha tem cinco vitórias e mais dois empates. Com os resultados, o Santa Cruz abriu uma vantagem de seis pontos em relação ao Campinense, primeira equipe fora do G4 do grupo 3.

Em comparação com a campanha do ano passado, o Tricolor do Arruda tem uma clara evolução. Em 2022 foram 19 pontos somados em 14 jogos e classificação na quarta posição. O Santa precisa somar três pontos em seis partidas para superar a última temporada.

Retrô

O Retrô teve um início instável na competição. Foram três empates seguidos até conquistar a primeira vitória, na quarta rodada. Desde então, a Fênix embalou uma sequência de cinco triunfos consecutivos e disparou na primeira posição com 18 pontos.

Sem derrotas, o Retrô é o único invicto do grupo 4. Sua diferença para o quinto colocado, o Jacuipense, é de nove pontos.

No ano passado, o Retrô foi a melhor campanha da primeira fase com 33 pontos somados (78% de aproveitamento). Neste momento da atual Série D, a jovem equipe tem 75% de aproveitamento dos pontos.

Top 5 da primeira fase

A melhor campanha da Série D 2023 nas oito primeiras rodadas é do Ferroviário-CE. O Tubarão tem 22 pontos no grupo 2, numa campanha com sete vitórias, uma vitória e nenhuma derrota.

As outras duas equipes que compõem o top5 somam 19 pontos, com seis vitórias, um empate e uma derrota. A Portuguesa-RJ no grupo 6 e o Nacional-AM no grupo 1.

1) Ferroviário-CE 22 pontos (grupo 2)

2) Portuguesa-RJ 19 pontos (grupo 6) *

3) Nacional-AM 19 pontos (grupo 1)

4) Retrô 18 pontos (grupo 4)

5) Santa Cruz 17 pontos (grupo 3)

*Com o mesmo saldo de gols (11), a Portuguesa-RJ leva vantagem nos gols marcados (21).

