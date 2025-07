A- A+

Estádio Santa Cruz: com projeto de retrofit no Arruda, arquiteto visita estádio Nesta terça-feira (01), profissional responsável pela Arena MRV, do Atlético-MG, analisou a estrutura da casa tricolor

Nesta terça-feira (01), o arquiteto Bernardo Farkasvölgyi conheceu o estádio José do Rego Maciel ao lado do presidente executivo do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, do presidente do Conselho Deliberativo, Victor Pessoa de Melo e do investidor da SAF, Vinícius Diniz. Antes de percorrer as dependências do Mundão do Arruda, o profissional conheceu todas as plantas do estádio.

Durante a caminhada de mais de duas horas, Bernardo analisou a possibilidade de transformar a casa coral em uma arena multiuso moderna, segura, confortável para o público e economicamente viável. A proposta dos futuros investidores da SAF é de um projeto de retrofit do Arruda.

Conforme nota emitida pela comunicação do Santa Cruz, o arquiteto teria ressaltado que o projeto pode trazer diversos benefícios ao clube, além de valorizar a história do clube e do estádio, arquitetura e símbolos que marcaram a trajetória de mais 50 anos.

Na proposta vinculante apresentada pela Cobra Coral Participações S/A, os investidores possuem o intuito de adquirir 90% das ações do clube. Além disso, o Estádio do Arruda seria cedido em definitivo para a SAF coral pelos próximos 50 anos.

