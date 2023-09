Santa Cruz: reunião entre membros do conselho e executivo acorda criação de comissão mista para SAF

A- A+

Na noite da última quarta-feira (13), no Palácio da Justiça, aconteceu a segunda reunião entre representantes do Conselho Deliberativo e do executivo do Santa Cruz. A conversa deixou acordada a criação de uma comissão permanente de apoio à formação da SAF do Tricolor. Uma nova reunião foi marcada para a próxima terça-feira (19).

A comissão permanente da SAF vai ter a presença de membros do executivo e conselho deliberativo. O objetivo será consultar, acompanhar e fazer um parecer final sobre as propostas de transformação no modelo societário do clube. Esse parecer será posteriormente submetido à Assembleia Geral de Sócios.

A reunião debateu uma possível antecipação das eleições presidenciais do Santa Cruz, mas nao houve avanços no tema. A pauta fará parte da reunião da próxima semana.

O encontro da quarta (19) deu continuidade à tentativa de conciliação entre os poderes do Santa Cruz que teve início na última semana. A mediação da reunião foi realizada pelo desembargador Silvio Neves Baptista Filho.





