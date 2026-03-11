Futebol Pernambucano
Santa Cruz: Rivaldo e Leto, dupla formada no clube, visitam o Arruda
Atletas marcaram uma geração de torcedores do Santa no início dos anos 1990
O Santa Cruz recebeu, nesta quarta-feira (11), as ilustres visitas de Rivaldo e Leto, ex-jogadores que foram revelados pelo clube no início da década de 1990.
Os dois foram recebidos pelos diretores Alex Brasil, Allan Araújo e Moisés Von Ahn. Na oportunidade, acompanharam o treino e foram presenteados com o novo uniforme do clube.
Rivaldo e Leto formaram um trio de ataque com Valber, formação que deixou saudades ao torcedor tricolor e que rendeu a conquista do Campeonato Pernambucano de 1990. O trio também marcou época no Mogi-Mirim, época do 'Carossel Caipira', mais também foram ao Corinthians.