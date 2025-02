A- A+

Futebol Santa Cruz-RN x Náutico: confira escalações e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil Timbu terá o retorno do técnico Marquinhos Santos e pode contar com Léo Coltro e Paulo Sérgio

Cada competição que o Náutico participa em 2025 tem um diferencial para motivar o clube. No Pernambucano, entra em campo a rivalidade local. Na Copa do Nordeste, o desejo de buscar um título inédito. Na Série C do Campeonato Brasileiro, subir de divisão. Fechando o quarteto de compromissos, o Timbu tem pela frente a Copa do Brasil. Em um breve resumo, o grande “bônus” está no lado financeiro. Nesta quarta (19), os pernambucanos encaram o Santa Cruz-RN, no Frasqueirão, pela primeira fase. Empate no tempo normal leva a decisão para as penalidades. Quem ganhar pula para a etapa seguinte e embolsa R$ 1 milhão.

Voltas

Para o confronto, o técnico Marquinhos Santos, que passou por cirurgia no tendão de Aquiles e não comandou o time diante do Sport, no Clássico dos Clássicos válido pelo Estadual, volta ao time. A expectativa dos alvirrubros também é contar com os retornos do zagueiro Léo Coltro e o atacante Paulo Sérgio, que se recuperam de lesões musculares.

Se o Náutico eliminar o Santa Cruz-RN, pegará na etapa seguinte Maranhão ou Vitória, em embate a ser disputado em São Luís/MA ou Salvador/BA. “Não podemos cair na armadilha porque agora vamos para um jogo diante de uma equipe não tão conhecida. Temos de estar atentos para fazer uma partida de alto nível. Sabemos da dificuldade de jogar lá. Eu sou testemunha porque, no ano passado, joguei várias vezes contra eles, até mesmo em uma final de título de Campeonato Potiguar”, disse o lateral-direito Marcos Ytalo, que estava no América-RN em 2024.



“Jogo único não tem margem de erro para nós. Será uma decisão. A equipe deles é muito jovem. O treinador acabou de cair e mudaram muito, mas o time é de garotos e eles vêm acelerados. Temos de ser inteligentes. Lá no Frasqueirão venta muito, com um campo mais pesado, mas Marquinhos já passou todas as informações e dicas para o que devemos fazer”, completou.

Histórico

A primeira participação do Náutico na Copa do Brasil, em 1989, terminou com uma desclassificação nas oitavas de final. No ano seguinte, porém, o Timbu teve seu melhor desempenho na competição. O clube foi semifinalista, perdendo na fase para o Flamengo. O artilheiro do torneio em 1990, inclusive, foi o atacante alvirrubro Bizu, autor de sete gols.

Nos anos de 1991, 1994, 1996, 1997, 1998, 2004, 2021 e 2024, o Náutico não obteve vaga na Copa do Brasil. Em 1992, 1995, 2001, 2013, 2016, 2017 e 2022, a eliminação foi na primeira fase. Em 1999, o Timbu caiu ainda na etapa preliminar, perante o rival Santa Cruz.

O Náutico foi eliminado na segunda fase nos anos de 2000, 2002, 2005, 2010, 2012, 2014, 2019 e 2020. Na terceira, sucumbiu em 2015 e 2023. Na quarta, em 2018. O Timbu chegou até as oitavas de final em 1993, 2003, 2006, 2008, 2009 e 2011. Ao todo, os alvirrubros têm 105 jogos pela Copa do Brasil. Foram 48 vitórias, 24 empates e 33 derrotas.

Ficha técnica

Santa Cruz-RN

Pedro Henz; Einstein, Moisés, Raniery; Davi Lopes (Alessandro Maranhão), Pedro Teixeira, Peu (Tiago Betim), Zé Victor, Felipinho, Vitinho (Ítalo), Diego Costa. Técnico: Celso Teixeira

Náutico

Muriel; Marcos Ytalo, Léo Coltro (Odivan), Felipe Santana e Igor Pereira; Sousa, Auremir, Marco Antônio e Patrick Allan; Samuel Otusanya e Paulo Sérgio. Técnico: Marquinhos Santos

Local: Frasqueirão (Natal/RN)

Horário: 19h

Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA). Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias e Thania Lopes da Silva

Transmissão: Premiere

