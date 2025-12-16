Ter, 16 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça16/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Santa Cruz: Robinho garante voltar mais experiente e completo ao Arruda

Jogador volta ao Tricolor após sete anos rodando por outros clubes

Reportar Erro
Atacante Robinho retorna ao Santa Cruz após sete anos Atacante Robinho retorna ao Santa Cruz após sete anos  - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

O Santa Cruz apresentou nesta terça-feira (16) um velho conhecido da torcida, o atacante Robinho, que defendeu o clube em 2018. Afirmando ter mais repertório em sua bagagem após sete anos longe, o atleta projeta ter mais sucesso em 2026 com a camisa tricolor. 

 “Eu volto mais experiente, tive mais rodagem desde daquela passagem, já são sete anos, então estou retornando mais completo, agora estou com 30 anos e creio que essa passagem vai ser melhor do que a primeira”, disse. 

Leia também

• Santa Cruz tem reunião do Conselho Deliberativo sobre a SAF nesta terça-feira (16)

• Santa Cruz promove mudanças em componentes da comissão técnica

• Santa Cruz: Rodrigues tem caminho aberto para titularidade após lesão de Alex Ruan

Ainda ressaltando o aspecto da experiência, Robinho relembrou as passagens por clubes fora do Brasil, no que qualificou como importante para ajudar seus treinadores taticamente. 

“Quando você roda fora do Brasil, é possível ter uma lição tática melhor. Vou trazer essa obediência tática para o Santa Cruz, ajudando os companheiros e o técnico Marcelo Cabo, seja onde for no campo, estarei preparado com um pouco mais bagagem para exercer a melhor função”, explicou. 

No último sábado (13), Robinho marcou o gol da vitória do Santa no jogo-treino diante do Laguna-RN por 1x0, no Arruda. O atleta afirma que atuação coletiva foi bem vista pela comissão técnica. 

“Analiso a atuação da melhor maneira, acho que estamos nos conhecendo, alguns jogadores estão chegando, como é o meu caso, mas recebemos um feedback bom do nosso treinador Marcelo Cabo”, afirmou. 

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter