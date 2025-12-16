A- A+

Futebol Santa Cruz: Robinho garante voltar mais experiente e completo ao Arruda Jogador volta ao Tricolor após sete anos rodando por outros clubes

O Santa Cruz apresentou nesta terça-feira (16) um velho conhecido da torcida, o atacante Robinho, que defendeu o clube em 2018. Afirmando ter mais repertório em sua bagagem após sete anos longe, o atleta projeta ter mais sucesso em 2026 com a camisa tricolor.

“Eu volto mais experiente, tive mais rodagem desde daquela passagem, já são sete anos, então estou retornando mais completo, agora estou com 30 anos e creio que essa passagem vai ser melhor do que a primeira”, disse.

Ainda ressaltando o aspecto da experiência, Robinho relembrou as passagens por clubes fora do Brasil, no que qualificou como importante para ajudar seus treinadores taticamente.

“Quando você roda fora do Brasil, é possível ter uma lição tática melhor. Vou trazer essa obediência tática para o Santa Cruz, ajudando os companheiros e o técnico Marcelo Cabo, seja onde for no campo, estarei preparado com um pouco mais bagagem para exercer a melhor função”, explicou.

No último sábado (13), Robinho marcou o gol da vitória do Santa no jogo-treino diante do Laguna-RN por 1x0, no Arruda. O atleta afirma que atuação coletiva foi bem vista pela comissão técnica.

“Analiso a atuação da melhor maneira, acho que estamos nos conhecendo, alguns jogadores estão chegando, como é o meu caso, mas recebemos um feedback bom do nosso treinador Marcelo Cabo”, afirmou.

