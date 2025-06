A- A+

Futebol Santa Cruz: Rodrigues exalta campanha na Série D do Brasileirão Tricolor tem o melhor desempenho entre todos os grupos da competição

O Santa Cruz vem fazendo uma grande campanha na Série D do Brasileirão. Após a vitória sobre o Sousa na última rodada, o time passou a ter a maior pontuação entre todos os grupos da competição, chegando a 22 pontos de 27 possíveis neste momento do campeonato.

Lateral-esquerdo da equipe, Rodrigues exaltou o desempenho do Tricolor na Série D. O jogador destacou a entrega e o empenho do grupo e ressaltou os resultados que estão sendo gerados nas partidas.

"A gente tem feito uma campanha bem sólida, com muita entrega e comprometimento de todo o grupo. Liderar a chave e ter a melhor campanha da competição até aqui mostra o nosso empenho na competição. É muito gratificante ver o resultado do nosso trabalho refletido dentro de campo”, disse.

Rodrigues também fez uma projeção para a reta final da primeira fase da competição. Faltando cinco rodadas para o término, o Santa Cruz conta com cinco pontos de vantagem para o vice-líder Central e busca garantir a classificação na liderança do Grupo A3.

"Sabemos que ainda temos jogos muito importantes pela frente. Queremos manter a regularidade, seguir pontuando e garantir a classificação na liderança do grupo. Vamos seguir focados e com os pés no chão, pensando jogo a jogo, para alcançarmos os nossos objetivos na competição”, acrescentou o lateral.

