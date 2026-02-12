Qui, 12 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta12/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol Pernambucano

Santa Cruz: Rokenedy apresenta resiliência e volta a ser decisivo após falhar

Goleiro tricolor foi visto como responsável pelo gol do Náutico, mas evitou um placar mais elástico, inclusive, defendendo pênalti

Reportar Erro
Rokenedy defendeu pênalti no jogo de dia do Clássico das Emoções Rokenedy defendeu pênalti no jogo de dia do Clássico das Emoções  - Foto: Rafael Melo/FPF

Ainda durante a pré-temporada de 2025, o goleiro Rokenedy já dizia que uma das suas maiores qualidades é o aspecto mental, de ter a capacidade de não se abalar com erros e seguir atuando. Na última quarta-feira (11), no Clássico das Emoções contra o Náutico, na semifinal do Pernambucano, mostrou isso e defendeu mais um pênalti, numa partida em que vinha sendo vaiado. 

Leia também

• Santa Cruz: Cortez vê tempos distintos e garante ter condições de reverter placar nos Aflitos

• Náutico vence Santa Cruz com golaço de Paulo Sérgio e leva vantagem na semifinal do Pernambucano

• Santa Cruz tem retrospecto desfavorável em semifinais do Pernambucano desde 2020

No lance do gol de Paulo Sérgio, aos 17 minutos do primeiro tempo, a torcida tricolor ficou na bronca com o goleiro e achou que ele falhou no lance que originou a vantagem alvirrubra. 

Exigido mais algumas vezes durante o jogo, o camisa 12 foi peça fundamental para que o placar não fosse mais elástico e foi decisivo ao defender uma cobrança de pênalti do centroavante adversário, que poderia fazer o seu segundo gol na partida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por SUPER Federação Pernambucana Futebol (@fpfpe)

 

Um cenário parecido com esse foi no mata-mata da Série D, por exemplo, na eliminatória contra o Sergipe, em que o arqueiro falhou no tempo normal e foi decisivo na disputa de pênaltis. 

Afirmando ter bastante confiança no atleta, Fábio Cortez analisou a frieza do atleta e disse que a torcida está certa de cobrar. 

“O Rokenedy, a torcida pegou no pé, mas ele conseguiu continuar no jogo, tranquilo, tanto é que teve o pênalti depois e ele defendeu. O torcedor tem o direito de cobrar, a gente tem que dar resultado, essa fase vai passar, vamos ter condições de dez dias de trabalho, foi muito desgastante essa sequência e agora é descansar para esse jogo de volta”, disse o treinador interino do Santa.

O confronto de volta será no dia 22 de fevereiro, após o Carnaval, no estádio dos Aflitos. O Santa Cruz precisa vencer por dois gols de diferença ou mais para avançar ainda no tempo normal.  
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter