Futebol Pernambucano Santa Cruz: Rokenedy apresenta resiliência e volta a ser decisivo após falhar Goleiro tricolor foi visto como responsável pelo gol do Náutico, mas evitou um placar mais elástico, inclusive, defendendo pênalti

Ainda durante a pré-temporada de 2025, o goleiro Rokenedy já dizia que uma das suas maiores qualidades é o aspecto mental, de ter a capacidade de não se abalar com erros e seguir atuando. Na última quarta-feira (11), no Clássico das Emoções contra o Náutico, na semifinal do Pernambucano, mostrou isso e defendeu mais um pênalti, numa partida em que vinha sendo vaiado.

No lance do gol de Paulo Sérgio, aos 17 minutos do primeiro tempo, a torcida tricolor ficou na bronca com o goleiro e achou que ele falhou no lance que originou a vantagem alvirrubra.

Exigido mais algumas vezes durante o jogo, o camisa 12 foi peça fundamental para que o placar não fosse mais elástico e foi decisivo ao defender uma cobrança de pênalti do centroavante adversário, que poderia fazer o seu segundo gol na partida.

Um cenário parecido com esse foi no mata-mata da Série D, por exemplo, na eliminatória contra o Sergipe, em que o arqueiro falhou no tempo normal e foi decisivo na disputa de pênaltis.

Afirmando ter bastante confiança no atleta, Fábio Cortez analisou a frieza do atleta e disse que a torcida está certa de cobrar.

“O Rokenedy, a torcida pegou no pé, mas ele conseguiu continuar no jogo, tranquilo, tanto é que teve o pênalti depois e ele defendeu. O torcedor tem o direito de cobrar, a gente tem que dar resultado, essa fase vai passar, vamos ter condições de dez dias de trabalho, foi muito desgastante essa sequência e agora é descansar para esse jogo de volta”, disse o treinador interino do Santa.

O confronto de volta será no dia 22 de fevereiro, após o Carnaval, no estádio dos Aflitos. O Santa Cruz precisa vencer por dois gols de diferença ou mais para avançar ainda no tempo normal.



