Santa Cruz: Rokenedy exalta permanência de Fábio Cortez e prega foco no Decisão

O goleiro do Santa Cruz, Rokenedy, se mostrou a favor da permanência do interino Fábio Cortez até o final do Pernambucano, que foi definida na última segunda-feira (2). Conforme o jogador, essa foi a melhor escolha devido ao prazo curto para o início da segunda fase do Pernambucano. O Tricolor já volta a campo nesta quinta-feira (5), diante do Decisão, no Estádio José Dionísio, em Goiana.

"Foi uma decisão melhor. Fábio já conhece todo o grupo e, se tivesse a chegada de outro comandante, com pouco tempo de trabalho para implementar o jogo dele, não daria tempo para isso. Ele é um cara que tem o grupo na mão, sabe bem os atletas que possui e nós pegamos a ideia de jogo dele", disse.

Para enfrentar a primeira fase eliminatória, mesmo vindo de derrota para o Sport, no Clássico das Multidões, o goleiro garantiu que o Santa está emocionalmente preparado.



"O time está bem de cabeça. Todos estão focados e sabemos bem onde queremos chegar. Temos esse jogo agora contra o Decisão, então não adianta pensar lá na frente, sendo que esse duelo é o nosso principal objetivo do momento".



Mesmo com o time pressionado pelas fracas atuações que fez em boa parte da fase de classificação, Rokenedy enxerga que as últimas partidas, já sob o comando de Cortez, foram de boas respostas do elenco.



"Já temos melhorado bastante nos últimos dois jogos. Isso passou muito por nossa atitude em campo. Nós [jogadores] e a comissão técnica conversamos e conseguimos reagir, dando uma boa resposta", finalizou.

