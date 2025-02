A- A+

TRICOLOR Santa Cruz: titular absoluto no gol do Tricolor, Rokenedy renova contrato até 2026 Destaque da temporada, o goleirou atuou em seis partidas pelo Pernambucano deste ano

Pensando na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro no segundo semestre de 2025, o Santa Cruz anunciou, na tarde desta sexta-feira (21), a renovação do contrato do goleiro Rokenedy, de 22 anos.

O vínculo, que se encerraria logo após o Campeonato Pernambucano, em abril, foi estendido até novembro de 2026.

Além da renovação do camisa 1 do Tricolor, o clube também confirmou, na última quinta (20), a contratação em definitivo do meia João Pedro e do atacante Thiaguinho.

Revelado nas categorias de base da Cobra Coral, Rokenedy chamou atenção ainda em 2020, durante a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal competição de base do país.

“Ficou considerado pela massa do Arrudão…”



Rokenedy, cria da #BaseCoral, teve seu contrato renovado até novembro de 2026! Seguimos juntos em busca de grandes conquistas! pic.twitter.com/XN1QfEOplF — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) February 21, 2025

Emprestado pelo Santa Cruz, o goleiro acumulou passagens por grandes clubes, como Athletico Paranaense e São Paulo. Na temporada passada, disputou 13 partidas pelo Jaguar, ajudando a equipe de Jaboatão dos Guararapes a conquistar o acesso à Série A1 e o título da Segunda Divisão do Pernambucano.

De volta ao Tricolor para a temporada 2025, Rokenedy ganhou espaço no elenco após as lesões de Deivity e Moisés. Desde então, disputou seis jogos e sofreu apenas dois gols.

Próximo confronto



O Santa Cruz volta a campo neste sábado (22), às 16h30, na Arena de Pernambuco, para enfrentar o Maguary. O duelo é válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano. Para o Tricolor, a vitória garante a liderança e a vaga na Copa do Brasil de 2026.

Veja também