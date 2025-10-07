A- A+

Santa Cruz Com acesso do Santa Cruz, Rokenedy termina temporada em alta e celebra meta traçada em 2024 Jovem de 23 anos queria se provar no clube tricolor neste ano e foi decisivo na campanha do retorno à Série C

Há pouco mais de um ano, também em entrevista à Folha de Pernambuco, Rokenedy afirmava querer se provar no Santa Cruz em 2025, após não obter a minutagem desejada naquela temporada. Quis o destino, que mais que se firmar no clube, o jovem de 23 anos fosse um dos principais destaques da campanha que culminou no retorno tricolor à Série C após a queda em 2021. O titular da meta tricolor brilhou no mata-mata da Série D.

"Falei que no ano de 2025 eu queria que tivesse muitos desafios e esses desafios vieram. Consegui alcançar os objetivos que nós planejávamos, eu junto com a minha equipe e toda a comissão, e minha temporada eu vejo que foi de altos e baixos. Consegui terminar bem, e também pude ajudar bastante meus companheiros a alcançar o principal objetivo, que era o acesso", comentou o goleiro à reportagem.

Sergipano de Itabaiana, Rokenedy chegou ao Santa Cruz em 2019, à época para defender o sub-17 coral. No ano seguinte, se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, e não demorou a despertar o interesse do Athletico-PR, para onde foi emprestado. Em seguida, se transferiu para o São Paulo, antes de retornar ao Arruda em 2023.

Em meio às poucas aparições e o desejo de se firmar no clube, assumiu a titularidade da meta tricolor na última rodada da terceira fase da Série D, na vitória do Santa por 3x0 sobre o Treze. Na ocasião, substituiu o criticado Felipe Alves, que vinha acumulando falhas no decorrer do certame, e garantiu ter recebido o apoio do companheiro, a quem conhecia desde a época de São Paulo. Ao todo, foram 11 aparições no Brasileiro, além de outras nove durante a disputa do Estadual.

"Eu tive a oportunidade no meio do campeonato, e o Felipe reagiu muito bem. Ele sabe que quando ele estava jogando, eu estava torcendo muito por ele, e sabia que ele não ia fazer o contrário. Conheço o Felipe desde 2022, lá do São Paulo. É um cara sensacional, me ajudou bastante nessa minha trajetória, ele sabe que contribuiu. Isso demonstra a amizade e também o profissionalismo que nós temos", pontuou Rokenedy.

Ao longo do mata-mata da Quarta Divisão, Rokenedy foi decisivo nas classificações sobre Sergipe (segunda fase) e Altos (oitavas de final), nos pênaltis, onde defendeu duas e três cobranças, respectivamente. Entretanto, faz questão de destacar outras defesas importantes na caminhada do acesso. Uma delas, contra o América-RN, onde salva uma bola sobre a linha, na Arena das Dunas, logo após o gol do time da casa, no jogo que concluiu o principal objetivo tricolor na competição.

"As três defesas que ficaram marcadas na Série D para mim foram a de uma cabeçada contra o Altos, a bicicleta que o cara dá de fora da área, contra o Maranhão, e a principal dessas três foi a última, que é contra América, que eu pego em cima da linha no jogo do acesso", detalhou.

Contra o Altos, o lance citado por Rokenedy aconteceu aos 15 minutos do primeiro tempo, na Arena de Pernambuco. O goleiro defendeu cabeçada de Leandro Amorim no ângulo. Já contra o Maranhão, também em São Lourenço da Mata, aos 27 da segunda etapa, Clessione recebeu de costas e emendou uma bicicleta. O goleiro teve que dar um passe para trás, antes de salvar o tento que levaria o duelo para as penalidades.

Com contrato com o Santa Cruz até a reta final de 2026, o goleiro lembra o fato do clube ter ficado sem calendário nacional no ano passado, ao projetar a próxima temporada.

"Sou cria da base de Santa Cruz, passei um momento muito difícil, principalmente no ano passado, de ficar sem calendário. A sensação de ter contribuído com acesso é de alívio, de muita alegria, de poder estar tirando o Santa Cruz da Série D", salientou. "Ano que vem que vai ser cheio, vai ser muito importante para os atletas e para o clube também, que faz um bom tempo que não tinha um calendário como vai ter. É aproveitar para alcançar os objetivos de 2026", seguiu.

