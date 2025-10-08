A- A+

Santa Cruz Santa Cruz: Rokenedy cita top 3 defesas na campanha do acesso e exalta "torcida apaixonada" Em conversa com a Folha de Pernambuco, goleiro também escolheu o jogo que mais o marcou na Série D

Um dos destaques do Santa Cruz na campanha do retorno à Série C do Campeonato Brasileiro, o goleiro Rokenedy conversou com exclusividade com a Folha de Pernambuco. Além de atingir a meta de se provar como titular na meta coral, o jovem de 23 anos lembrou momentos importantes vivenciados por ele ao longo da competição.

Com exceção das defesas realizadas nas disputas de pênaltis contra Sergipe e Altos, o goleiro coral destacou três importantes intervenções feitas no campeonato. A principal delas, no jogo do acesso, pelas quartas de final, na Arena das Dunas.

Na ocasião, o América-RN vencia por 1x0 e estava levando o jogo para os pênaltis, quando aos sete minutos do segundo tempo, Souza cobrou falta da direita, a bola ficou viva na área tricolor e Rokenedy conseguiu impedir o tento potiguar sobre a linha.

Outras defesas citadas pelo arqueiro foram realizadas contra o Altos, em cabeçada de Leandro Amorim, aos 15 do primeiro tempo, na Arena de Pernambuco, e contra o Maranhão, também em São Lourenço da Mata, aos 27 minutos da segunda etapa, em bicicleta de Clessione.

Ainda em conversa com a reportagem, o goleiro revelado na base coral destacou o jogo contra o América-RN como o mais importante com a camisa do Santa na Série D. "Era o jogo do acesso, tinha toda aquela tensão, e conseguimos. Depois da partida, fiquei pensando como tínhamos conseguido atingir o principal objetivo do clube, os torcedores também estavam sofrendo com isso. Foi um alívio poder viver aquele momento", falou.

Depois de viver altos e baixos dentro do clube, Rokenedy também fez questão de enfatizar a importância da torcida ao longo da campanha. Nos 12 jogos disputados em casa, o Tricolor teve uma média de 26.035 pagantes, entre compromissos no Arruda e na Arena de Pernambuco, líder de público da Quarta Divisão.

"Não tem como descrever a torcida do Santa Cruz. É uma torcida sensacional, uma torcida apaixonada. Como falo, não tem palavras que descreva essa torcida. Já estou com saudade, em breve estaremos juntos novamente, eles foram fundamentais para o nosso acesso, isso é nítido", salientou.

