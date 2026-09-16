Santa Cruz: Ronald segue entregue ao Departamento Médico

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O Santa Cruz segue com a possibilidade de ter um importante desfalque em mais uma rodada do Quadrangular Final da Série C, no duelo contra o Floresta, no próximo domingo (20), às 16h, na Arena de Pernambuco. Ainda em tratamento, o atacante Ronald segue no Departamento Médico.

O ponta saiu com dores na posterior de coxa na vitória por 1x0 contra o Botafogo-PB, na primeira rodada da Segunda Fase. Após exames de imagem, foi detectada uma lesão de Grau 2 na parte de trás da perna e a previsão de volta era de mais de dez dias.

No primeiro jogo de ausência, no triunfo por 1x0 contra o Maringá, Cristian de Souza mudou o sistema e Renato assumiu o lado direito, enquanto Alex Ruan atuou na segunda linha pelo lado esquerdo.

Outros

Outro jogador que segue no DM é o lateral-esquerdo Rodrigues, que não atua desde junho. Por outro lado, o volante Léo Costa voltou a estar à disposição.

Rodrigues não atua há quase três meses - Foto: Divulgação/Santa Cruz

Com seis pontos conquistados em duas rodadas, o Santa está bem próximo de conquistar o acesso. Caso vença o Floresta, a Cobra Coral fica a um ponto da projeção inicial de classificação à Série B de 2027. Mas do outro lado estará o Floresta, equipe que venceu o Botafogo-PB na última rodada e também chega confiante.

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