A- A+

Futebol Santa Cruz não renova com Ítalo Melo e planeja reemprestar Ruan Robert Atletas não foram utilizados pelo Santa em 2025

O Santa Cruz definiu a situação de dois zagueiros formados no clube: Ítalo Melo e Ruan Robert. O primeiro teve seu tempo de contrato encerrado e não permanecerá no Arruda; o segundo deverá ser emprestado para ter mais experiência. As informações foram confirmadas pelo executivo de futebol, Harlei Menezes.

Ainda com contrato com o Tricolor, Ruan Robert, defensor de 22 anos, deverá partir para um novo empréstimo. Na última temporada, o zagueiro não teve minutos no Arruda e foi emprestado ao Taubaté, clube em que disputou a Copa Paulista.

O atleta está no Santa desde 2022, quando chegou para integrar a categoria sub-20 da Cobra Coral. O zagueiro foi destaque e chegou a ser capitão na base. Já pelo profissional, Ruan entrou em apenas uma partida pelo clube.

Saí da

Também com formação no Arruda, Ítalo Melo não terá o mesmo destino. Com o contrato se encerrando nesta temporada, o zagueiro não deverá permancer no clube.

O atleta chegou ao clube em 2018 para fazer parte do time sub-20. A estreia entre os profissionais aconteceu em 2021 e seguiu atuando no elenco nas temporadas seguintes.

O período de maior destaque foi em 2023, quando foi titular absoluto do time naquela temporada, somando 35 partidas e dois gols.

Ítalo Melo em ação com o Santa Cruz em 2024 - Foto: Reprodução/@italomello_99

Contudo, em 2024, Ítalo não conseguiu manter o mesmo espaço no elenco coral. Além disso, sofreu uma grave lesão no tornozelo enquanto estava emprestado ao CRAC-GO, atrasando seu retorno em 2025.

Sem conseguir minutos com Marcelo Cabo, o zagueiro esteve emprestado ao Azuriz-PR pela disputa da Série D de 2025 e participou de três jogos.

Veja também