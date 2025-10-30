Qui, 30 de Outubro

Futebol

Santa Cruz não renova com Ítalo Melo e planeja reemprestar Ruan Robert

Atletas não foram utilizados pelo Santa em 2025

Ruan Robert, zagueiro formado nas divisões de base do Santa Cruz Ruan Robert, zagueiro formado nas divisões de base do Santa Cruz  - Foto: Reprodução/@03ruan

O Santa Cruz definiu a situação de dois zagueiros formados no clube: Ítalo Melo e Ruan Robert. O primeiro teve seu tempo de contrato encerrado e não permanecerá no Arruda; o segundo deverá ser emprestado para ter mais experiência. As informações foram confirmadas pelo executivo de futebol, Harlei Menezes. 

Ainda com contrato com o Tricolor, Ruan Robert, defensor de 22 anos, deverá partir para um novo empréstimo. Na última temporada, o zagueiro não teve minutos no Arruda e foi emprestado ao Taubaté, clube em que disputou a Copa Paulista. 

O atleta está no Santa desde 2022, quando chegou para integrar a categoria sub-20 da Cobra Coral. O zagueiro foi destaque e chegou a ser capitão na base. Já pelo profissional, Ruan entrou em apenas uma partida pelo clube. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Também com formação no Arruda, Ítalo Melo não terá o mesmo destino. Com o contrato se encerrando nesta temporada, o zagueiro não deverá permancer no clube. 

O atleta chegou ao clube em 2018 para fazer parte do time sub-20. A estreia entre os profissionais aconteceu em 2021 e seguiu atuando no elenco nas temporadas seguintes. 

O período de maior destaque foi em 2023, quando foi titular absoluto do time naquela temporada, somando 35 partidas e dois gols. 

Ítalo Melo em ação com a camisa do Santa Cruz Ítalo Melo em ação com o Santa Cruz em 2024 - Foto: Reprodução/@italomello_99

Contudo, em 2024, Ítalo não conseguiu manter o mesmo espaço no elenco coral. Além disso, sofreu uma grave lesão no tornozelo enquanto estava emprestado ao CRAC-GO, atrasando seu retorno em 2025. 

Sem conseguir minutos com Marcelo Cabo, o zagueiro esteve emprestado ao Azuriz-PR pela disputa da Série D de 2025 e participou de três jogos.  

