Santa Cruz: investidores reforçam compromisso com SAF, apesar da saída de Vinícius Diniz

Apesar da saída de Vinícius Diniz, comunicada na noite desta quarta-feira (16), a Cobra Coral Participações S/A foi a público reforçar seu compromisso com o andamento de processo da SAF do Santa Cruz.

Através do perfil do instagram, o grupo de investidores destacou que a proposta para assumir o controle da SAF tricolor foi estruturada de forma sólida, consistente e institucional.

"Aproveitamos para reiterar nosso compromisso com o Santa Cruz: entregar uma SAF sólida, transparente e comprometida com o seu futuro cada vez mais profissional e verdadeiramente sustentável" diz um trecho da publicação.

Os representantes da SAF tricolor também agradeceram a atuação de Vinícius Diniz. "Nesse sentido, respeitamos e entendemos a decisão de Vinícius Diniz, agradecemos toda a sua contribuição e desejamos sucesso em seus próximos projetos profissionais".

Entenda a saída de Vinícius Diniz

Desde o início, Vinícius Diniz era o nome dos grupos de investidores ligado totalmente ao futebol. Sua credencial foi a campanha no Athletic-MG, que conseguiu sair da Série D até a segunda divisão do futebol brasileiro.

O empresário mineiro agradeceu o carinho que recebeu dos torcedores corais durante todo o processo que se estende desde o primeiro mês do ano.

"Foram dias intensos de trabalho, sempre com o objetivo de contribuir para que a SAF do Santa Cruz se tornasse uma realidade — no meu caso, com foco na mudança de mentalidade no futebol e na ativação de um processo sólido de reestruturação, mirando os anos de crescimento e os acessos que o clube tanto merece. Busquei, mesmo fora da operação, apoiar a montagem de um time competitivo para o tão sonhado retorno à Série C", explicou Vinícius Diniz.