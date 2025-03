Santa Cruz: investidor afirma que desfecho da SAF se aproxima

A- A+

O Santa Cruz estaria bem próximo de dar os últimos passos para se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Foi o que declarou um dos principais investidores da SAF tricolor, Márcio Cadar, em sua conta na rede social X, antigo Twitter.

Neste último domingo (16), um dia após a eliminação da Cobra Coral no Campeonato Pernambucano, Cadar se pronunciou sobre o momento do clube, refletindo sobre as dificuldades de reconstrução e enaltecendo as conquistas alcançadas em 2025 até aqui.

"O caminho de resgate do Clube é difícil, mas não haverá mágica. O Santa Cruz alcançou seus objetivos no Campeonato Pernambucano. Temos vaga na Copa do Brasil e garantimos o calendário para o ano que vem", começou.

"Mérito do presidente Bruno e de toda a sua equipe, que pegaram um clube sem calendário, com salários atrasados e em pouco tempo de gestão viraram o jogo", disse.

Apesar de alguns investimentos pontuais já tenham sido realizados com o apoio do grupo da SAF, oficialmente o Santa Cruz ainda não fez toda a transição. Questionado sobre parte da torcida sobre o processo, Márcio Cadar garantiu que muito em breve o clube completará o processo.

"Quanto à SAF, esta semana que entra é a reta final e faltam poucos detalhes para avançarmos com um desfecho satisfatório para todos. Em breve vocês terão todas as informações e os próximos passos a serem seguidos".

O caminho de resgate do Clube é difícil, mas não haverá mágica. O Santa Cruz alcançou seus objetivos no Campeonato Pernambucano. Temos vaga na Copa do Brasil e garantimos o calendário para o ano que vem.



Mérito do presidente Bruno e de toda a sua equipe, que pegaram um clube… — Marcio Cadar (@marciocadar) March 16, 2025

Preparação



Após a eliminação no Campeonato Pernambucano, Santa Cruz agora se volta para a principal competição do ano, a Série D do Campeonato Brasileiro. Até o dia estreia, o Tricolor terá um pouco menos de um mês de preparação.

A primeira partida será diante do Treze, na Paraíba, no final de semana entre 12 e 13 de abril. Até lá, é esperado um pequeno processo de reformulação no elenco coral, com chegadas e saídas sendo aguardadas no Arruda.

Grupo A3

Santa Cruz/PE, Central/PE, América/RN, Ferroviário/CE, Horizonte/CE, Sousa/PB, Treze/PB, Santa Cruz/RN.

Veja também