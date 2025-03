A- A+

SAF Santa Cruz confirma recebimento dos documentos da SAF; confira os próximos passos Nesta sexta-feira (21), o Poder Executivo do clube admitiu ter recebido todas as comprovações do lastro financeiro e fará as análises necessárias

O Santa Cruz, nesta sexta-feira (21), confirmou que recebeu todos os documentos comprobatórios para estruturar o modelo da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Segundo o clube tricolor, também foram submetidos as comprovações do lastro financeiros dos futuros investidores.

O Santa deu mais um passo importante no processo de consolidação da SAF. Com as entregas das documentações de ambas partes, o processo de due diligence está bem próximo de encerrar.

Em nota apresentada pelo presidente do poder executivo, Bruno Rodrigues, informou que o clube está iniciando uma minuciosa 'análise técnica e jurídica' de todas as medidas empregadas pelos investidores. Esse processo pode durar mais alguns dias.

Resolvida esse avaliação, o Santa Cruz informou que divulgará o calendário para os próximos passos. Caso tudo seja confirmado, os trâmites da SAF seguem com a convocação para a apreciação da proposta pelos membros do Conselho Deliberativo. Sendo aceita, será a vez da convocação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE).

