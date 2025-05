A- A+

SAF NO SANTA CRUZ Santa Cruz avança para fase decisiva no processo de implementação da SAF nesta sexta (30); entenda Prazo para concluir formalidades contratuais chega ao fim nesta sexta; clube deve entregar documentação ao Conselho Deliberativo no início da próxima semana

O Santa Cruz dará, nesta sexta-feira (30), um passo crucial no processo de implementação de sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

A data marca o encerramento do prazo estabelecido para a finalização de toda a documentação necessária ao novo modelo de gestão. Esse prazo mais estendido foi fundamental para que fossem realizados todos os ajustes comerciais e resolvidas pendências judiciais, garantindo a conformidade dos trâmites.

Com os documentos finalizados, a entrega ao Conselho Deliberativo e à Comissão Fiscal do clube está prevista para a próxima segunda-feira, 2 de junho.

A partir dessa data, ambos os órgãos terão até o dia 16 de junho - ou seja, duas semanas - para analisar detalhadamente os materiais e emitir seus pareceres.

Conforme já antecipado pelo presidente coral, Bruno Rodrigues, a expectativa é de que essa documentação seja disponibilizada também ao torcedor durante o mesmo período, reforçando o compromisso com a transparência.

Cronograma

Cumpridas as etapas internas, caberá ao presidente do Conselho Deliberativo, Victor Pessoa de Melo, convocar, até o dia 30 de junho, uma reunião destinada a avaliar a regularidade do processo e autorizar seu prosseguimento. É importante destacar que esta fase não possui poder de veto sobre o projeto.

Posteriormente, no prazo máximo de 45 dias após a realização da reunião do Conselho, será convocada uma Assembleia Geral de Sócios.

Nesse momento, os associados adimplentes do Santa Cruz terão a responsabilidade de decidir sobre a proposta vinculante apresentada pela Cobra Coral Participações S/A, consórcio que será responsável pela gestão da futura SAF tricolor.

Lideranças

O projeto é encabeçado por nomes relevantes do mercado esportivo e empresarial. À frente, está o empresário mineiro Vinícius Diniz, que atua ao lado de Pedro Henriques, ex-dirigente do Bahia e atual CEO do Santa Cruz.

O projeto conta ainda com investidores como Marcus Bittar, Iran Barbosa e Alexandre Kubitscheck, além da participação da ESB Corp.

Caso todas as etapas transcorram conforme os prazos estabelecidos, a expectativa da diretoria coral é de que a formalização da SAF esteja concluída entre o final de julho e o início de agosto.

Balanço financeiro pendente

Outro ponto aguardado é a divulgação do balanço financeiro do Santa Cruz, que, conforme determina a legislação, deveria ter sido publicado até 30 de abril.

Contudo, por "questões burocráticas", a apresentação foi adiada. A previsão atual é que os dados financeiros sejam disponibilizados até esta sexta-feira (30), último dia útil do mês.

Procurado pela reportagem para confirmar todos os prazos, o presidente Bruno Rodrigues não retornou até o encerramento desta edição.

Confira o cronograma completo do processo da SAF no Santa Cruz:



Até 30 de maio: finalização das formalidades contratuais;

2 de junho: apresentação da documentação ao Conselho Deliberativo e Comissão Fiscal;

Entre 2 e 16 de junho: análise e emissão de pareceres pelos órgãos internos;

Entre 16 e 30 de junho: realização da reunião do Conselho Deliberativo para validar a regularidade;

Até 45 dias após a reunião: convocação da Assembleia Geral de Sócios para votação final.



