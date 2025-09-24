A- A+

SAF Santa Cruz aguarda pareceres de comissões Fiscal e Patrimonial para convocar Conselho Deliberativo Bruno Rodrigues acredita que análises serão favoráveis e dados ainda nesta semana

O Santa Cruz segue com o processo de transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) na fase decisiva.

Segundo o presidente do clube, Bruno Rodrigues, a tramitação depende, neste momento, dos pareceres da Comissão Fiscal e da Comissão Patrimonial.

Somente após a conclusão dessas análises, que o dirigente espera receber ainda nesta semana, será possível convocar o Conselho Deliberativo (CD), dentro do prazo estatutário de oito dias.

Os conselheiros irão avaliar a proposta vinculante apresentada pelos investidores e decidir se o tema segue para a Assembleia Geral Extraordinária (AGE).



“Segue o fluxo normal. Nossa proposta vinculante está no Conselho Fiscal e na Comissão Patrimonial para pareceres. Esses pareceres serão dados em breve, espero até que ainda nesta semana. O Conselho Deliberativo recebe esses pareceres e convoca o Conselho em oito dias, isso é estatutário, para também fazer a avaliação e o encaminhamento para a AGE”, explicou Bruno Rodrigues.

A declaração foi dada nesta quarta-feira, durante visita do presidente tricolor à Folha de Pernambuco, onde foi recebido pelo presidente do Grupo EQM e fundador do jornal, Eduardo de Queiroz Monteiro. Também participaram do encontro a vice-presidente da Folha, Mariana Costa; o diretor Executivo, Paulo Pugliesi; o diretor Operacional, José Américo Lopes Góis; a gerente de Mercado, Tânia Campos; a gerente de Jornalismo da Rádio Folha 96,7 FM, Marise Rodrigues; o editor de Cotidiano e Esportes, Geison Macedo; a colunista Roberta Jungmann; e o radialista Tarcísio Regueira (Bocão).

Recuperação judicial

Após a deliberação dos conselheiros, caso a proposta seja aprovada, será convocada a AGE para que os sócios do Santa Cruz deliberem sobre a constituição da SAF.

Concluída essa etapa, o processo seguirá para análise da Justiça, que deverá homologar o plano de pagamento aos credores e validar juridicamente a criação da nova estrutura empresarial do clube.

“Depois que passa a AGE, todo esse processo vai para o nosso juiz da vara de representação judicial, para validar o nosso plano de pagamento para os credores e validar a proposta da SAF. Não vejo maiores dificuldades em aprovar o nosso plano de pagamento, porque é bom para todo mundo”, afirmou.

Ricardo Rocha

Bruno Rodrigues também comentou sobre a possível participação do ex-zagueiro Ricardo Rocha na estrutura da futura SAF.

O tetracampeão mundial, revelado pelo Santa Cruz na década de 1980, estaria em contato com os investidores para assumir uma função estratégica na nova gestão do clube.

“Sou suspeito, pois tenho uma amizade pessoal com Ricardo. É uma pessoa que agrega muito. Temos feito a questão da SAF a quatro mãos, investidores e clube. Tenho uma voz nesse processo, mas como a SAF é 90% dos investidores e 10% da associação, a decisão final é dos investidores. De minha parte, tem total apoio”, destacou Bruno Rodrigues.

A função que Ricardo Rocha ocuparia, no entanto, ainda não foi discutida entre Bruno e os investidores da SAF.

“Acho que Ricardo agrega demais, não só nacionalmente como fora do país. Não discutimos qual a posição que ele ocuparia, mas seria um ativo para o clube tê-lo durante esse processo de implantação de SAF. De minha parte, tem total apoio”, afirmou o presidente.

