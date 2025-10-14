A- A+

Tricolor Santa Cruz publica edital de convocação da Assembleia Geral de Sócios para votação da SAF Votação ocorrerá em 30 de novembro

O Santa Cruz publicou, nesta terça-feira (14), o edital de convocação para Assembleia Geral Extraordinária de Sócios (AGE) referente a constituição do clube em SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e da alteração do estatuto social do clube.

Dessa forma, a sessão será realizada no dia 30 de novembro, com a primeira convocação marcada às 8h, com a presença de dois terços do total de sócios do clube. Em seguida, às 9h, com qualquer número de sócios presentes. O encerramento da conferência está previsto às 17h.

A participação será reservada aos sócios em situação regular e com direito a voto, conforme lista que será publicada. O voto é pessoal e intransferível, não podendo ser efetivado por procuração.

A votação dos sócios é basicamente o último estágio antes da aprovação da SAF, ainda que a AGE também tenha o poder de veto da proposta de vender 90% das ações do clube.

Se a proposta for aceita pelo corpo de sócios, o clube tem até cinco dias após a aprovação para convocar uma nova reunião no Conselho Deliberativo (CD) para ratificar a operação. Esse novo processo terá até oito dias úteis de sua convocação.

Ocorrendo a sinalização positiva do CD, o clube terá até cinco dias para entrar com o protocolo nos autos do processo da Recuperação Judicial.

Conteúdo

O documento apresenta quatro principais temas de resolução: reforma e atualização do estatuto social; aprovação da operação entre Santa Cruz F.C. e Cobra Coral Participações S.A; deliberação sobre a constituição da SAF Santa Cruz Futebol Clube S.A.F; e Autorização para o Executivo adotar medidas necessárias à constituição e implementação da SAF.

Os documentos relativos à ordem estarão disponíveis a partir de 20 de outubro na sede do clube (Av. Beberibe, 1.285, Arruda), de segunda a sexta, das 9h às 17h.

Veja também