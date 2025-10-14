Ter, 14 de Outubro

Tricolor

Santa Cruz publica edital de convocação da Assembleia Geral de Sócios para votação da SAF

Votação ocorrerá em 30 de novembro

Santa Cruz dá mais um passo no processo da SAF

O Santa Cruz publicou, nesta terça-feira (14), o edital de convocação para Assembleia Geral Extraordinária de Sócios (AGE) referente a constituição do clube em SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e da alteração do estatuto social do clube. 

Dessa forma, a sessão será realizada no dia 30 de novembro, com a primeira convocação marcada às 8h, com a presença de dois terços do total de sócios do clube. Em seguida, às 9h, com qualquer número de sócios presentes. O encerramento da conferência está previsto às 17h. 

A participação será reservada aos sócios em situação regular e com direito a voto, conforme lista que será publicada. O voto é pessoal e intransferível, não podendo ser efetivado por procuração.

A votação dos sócios é basicamente o último estágio antes da aprovação da SAF, ainda que a AGE também tenha o poder de veto da proposta de vender 90% das ações do clube.

Se a proposta for aceita pelo corpo de sócios, o clube tem até cinco dias após a aprovação para convocar uma nova reunião no Conselho Deliberativo (CD) para ratificar a operação. Esse novo processo terá até oito dias úteis de sua convocação.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Santa Cruz Futebol Clube (@santacruzfc)

 

Ocorrendo a sinalização positiva do CD, o clube terá até cinco dias para entrar com o protocolo nos autos do processo da Recuperação Judicial.

O documento apresenta quatro principais temas de resolução: reforma e atualização do estatuto social; aprovação da operação entre Santa Cruz F.C. e Cobra Coral Participações S.A; deliberação sobre a constituição da SAF Santa Cruz Futebol Clube S.A.F; e Autorização para o Executivo adotar medidas necessárias à constituição e implementação da SAF. 

Os documentos relativos à ordem estarão disponíveis a partir de 20 de outubro na sede do clube (Av. Beberibe, 1.285, Arruda), de segunda a sexta, das 9h às 17h.

Newsletter