Santa Cruz: Sales comenta sobre possível efetivação como executivo de futebol

Desde a aclamação do presidente Bruno Rodrigues, no dia 12 de novembro, o Santa Cruz está em busca de um nome para assumir como executivo de futebol do clube. Até o momento, a Cobra Coral não anunciou a contratação de ninguém para essa função e tem o gerente de futebol Francisco Sales à frente das negociações com atletas.

Nomes como o ex-capitão tricolor Danny Morais, além dos profissionais Nei Pandolfo, Pedro Soriano e Luciano Mancha foram especulados para assumir como executivo do Santa Cruz.

No dia da reapresentação do elenco coral, na última segunda-feira (4), o gerente Francisco Sales participou de entrevista coletiva e respondeu sobre uma possível efetivação como executivo.

"Essa pergunta [sobre efetivação como executivo de futebol] eu não vou saber responder pois cabe ao presidente. Estou me dedicando 24 horas ao Santa Cruz, porque queremos fazer parte dessa reconstrução do clube que é colocar de volta no cenário brasileiro, formar um time competitivo no âmbito estadual e disputar a Copa do Nordeste da forma mais honrosa possível. Enquanto não tiver a figura do executivo e eu tiver que tratar com os atletas, empresários e no dia a dia, vou estar aqui. Não é algo novo, já fiz essa função no Botafogo-PB e me preparei para isso", disse Sales.

O Santa Cruz tem nove jogadores contratados até o momento e segue no mercado até a decisão pela Pré-Copa do Nordeste contra o Altos-PI, no dia 7 de janeiro.

Confira a lista dos contratados:

Goleiro: André Luiz

lateral-direito: Toty

Lateral-esquerdo: João Victor

Volante: Caio Mello

Meias: Lucas Bessa e João Pedro

Atacantes: Willie, Matheus Matias e Thiaguinho.

