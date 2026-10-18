Santa Cruz se despede de Alex Brasil e Moisés Von Ahn: "clube reconhece empenho e dedicação"
Dirigentes fizeram parte do departamento de futebol tricolor neste ano
Dois dias depois de comunicado feito pelo executivo, o Santa Cruz se pronunciou sobre a saída de Alex Brasil. Neste domingo (18), o Tricolor usou as redes sociais para agradecer ao dirigente pelo período que esteve no clube. Além de Brasil, o gerente de futebol Moisés Von Ahn também deixou o Arruda.
"O Santa Cruz agradece a Alex Brasil pelo trabalho realizado durante a temporada, que teve como principal objetivo do ano alcançado: o acesso. O clube reconhece o empenho e a dedicação de Alex Brasil e Moisés Von Ahn durante o período em que estiveram à frente do Departamento de Futebol e deseja sorte aos dois profissionais na sequência de suas carreiras", publicou a Cobra Coral.
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Alex Brasil chegou ao Tricolor do Arruda no final de fevereiro de 2026, assumindo o cargo de Harlei Menezes, demitido após a eliminação da equipe no Campeonato Pernambucano para o Náutico, na semifinal.
À frente do futebol coral, o profissional liderou o planejamento do elenco que superou as dificuldades da Série C e garantiu o retorno do Santa Cruz à Série B do Campeonato Brasileiro após nove temporadas.