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Futebol Santa Cruz se estabelece como a melhor defesa da Série C Tricolor tomou apenas sete gols em dez partidas

A expressão ‘defesa ganha campeonatos’ vem sendo levada à risca no Arruda. Após dez rodadas da primeira fase da Série C, o Santa Cruz levou apenas sete gols, se colocando como a defesa menos vazada da competição.

O aspecto defensivo vem sendo notabilizado, principalmente, desde a chegada do treinador Cristian de Souza, que ainda segue invicto no cargo. Após cinco rodadas no comando do time, o treinador falou da importância de ter esse aspecto bem desenvolvido.

“É o histórico da competição, quem sofre menos defensivamente chega entre os candidatos para o acesso. Não vai ser diferente com a gente. Ainda temos coisas a melhorar, temos que buscar um equilíbrio ainda e a gente vai buscando ao longo das semanas de trabalho e jogos. Eu acredito que a gente vai estar nesse processo de evolução”, declarou o treinador do Santa Cruz, Cristian de Souza.

É nessa solidez defensiva que o Santa busca basear um lugar definitivo dentro do G8 da competição. A título de comparação, a defesa tricolor tem numeros bem superiores a maioria dos concorrentes diretos, ficando próximo, apenas, do líder Guarani, que tomou um gol a mais, e do Caxias, que está logo acima na classificação.

Analisando os números da Cobra Coral, a última vez que o time tomou mais de dois gols em uma partida foi no jogo de volta da semifinal contra o Náutico, pelo Pernambucano. Desde então, a defensiva coral permite, no máximo, um gol.

O time de Cristian de Souza volta a campo no próximo sábado (20), às 19h, na Arena de Pernambuco. O adversário será o Ypiranga-RS, equipe que está na 16ª posição.



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