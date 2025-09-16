Santa Cruz se prepara para formalizar SAF

A- A+

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, anunciou, que a transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) deve ser oficializada ainda este ano. O contrato com os investidores, majoritariamente mineiros, prevê um aporte de R$ 1 bilhão ao longo de 15 anos. A proposta passa pelas comissões internas e seguirá para votação no Conselho Deliberativo e, em seguida, na Assembleia Geral do clube.

Os primeiros investimentos serão voltados ao estádio do Arruda. De acordo com Rodrigues, estão previstos R$ 100 milhões em três anos, começando com R$ 10 milhões imediatos para reformas emergenciais. A ideia é transformar o espaço em uma arena multiuso, moderna e capaz de receber grandes eventos. “Esse é um sonho antigo do nosso torcedor e agora vamos concretizá-lo”, afirmou o dirigente.

Além da infraestrutura, o futebol profissional também receberá aporte significativo. A partir de 2026, o Santa Cruz terá garantidos R$ 36 milhões por temporada apenas para o elenco, valor mais que o dobro da receita total registrada em 2024, de R$ 14 milhões. “O clube muda de patamar com essa SAF. Vamos ter condições reais de disputar em alto nível e buscar protagonismo nacional”, destacou.

Rodrigues reforçou que o modelo de SAF adotado assegura proteção ao patrimônio do clube. A Associação Santa Cruz manterá 10% de participação, enquanto a Cobra Coral Investimentos assumirá o controle majoritário. Caso os compromissos não sejam cumpridos, há cláusulas que permitem a retomada da gestão pelo clube. “Estamos resguardados juridicamente e confiantes nos investidores”, disse.

Ao recordar sua eleição, em novembro de 2023, o presidente afirmou que seus principais compromissos foram unir as correntes internas e avançar com a SAF. Segundo ele, o Santa vive hoje um raro momento de consenso político. “Assumi por aclamação e conseguimos reunir todas as forças. Essa unidade foi fundamental para o processo de reconstrução que estamos conduzindo”, avaliou Rodrigues.

Dentro de campo, o time também responde. O Santa garantiu o acesso à Série C ao chegar à semifinal da Série D, após passar pelo América-Rm fora de casa. Agora, decide vaga na final no próximo sábado, na Arena Pernambuco, diante do Maranhão, depois de ter vencido o jogo de ida por 1x0. “Nosso torcedor é o grande diferencial. Mesmo na série D, tivemos médias de público superiores a clubes da Série A. Essa paixão nos trouxe até aqui e vai seguir nos impulsionando”, concluiu.

