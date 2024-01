A- A+

Arruda Santa Cruz se prepara para receber torcedores no Arruda contra o Maguary após mais de 150 dias Adriano Lucena, presidente da Comissão Patrimonial, detalhou à Folha de Pernambuco as ações realizadas no último mês

O Santa Cruz se prepara para receber seus torcedores pela primeira vez em 2024. A última partida oficial no Arruda foi contra o Potiguar-RN pela Série D do ano passado. A estreia pelo Campeonato Pernambucano vai acontecer nesta quinta-feira (11), às 20h, contra o Maguary- exatos 179 dias desde o jogo da quarta divisão.

Com um longo período sem compromissos oficiais, a nova diretoria coral precisou realizar algumas melhorias no estádio. Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, o presidente da Comissão Patrimonial Adriano Lucena detalhou as iniciativas e projetou os próximos passos.

De acordo com o diretor, a prioridade foi a qualificação do gramado que ficou sem manutencão devido ao tempo sem receber jogos oficiais. Adriano assegurou que o campo está em boas condições para a estreia diante do Maguary. Também foi realizada nesse período a limpeza da arquibancada e da área social do clube, a troca dos banco de reservas e teve início o processo de pintura do anel superior.

Adriano Lucena ressaltou que a capacidade do Arruda foi aumentada no último laudo do Corpo de Bombeiros. Saiu de 44 mil torcedores para aproximadamente 50 mil. Entretanto, o clube optou por não utilizar a lotação máxima para a estreia no Estadual e não liberou a venda de ingressos para o anel superior. Os torcedores poderão ocupar toda a área inferior e o setor de cadeiras.

Mutirão simbólico

No último domingo (7), viralizaram imagens pelas redes sociais de aproximadamente dez torcedores participando de uma ação no Arruda. O "mutirão" da torcida foi uma atitude simbólica de pertencimento.

"Foi uma ação para mostrar aos torcedores o que o clube está fazendo no estádio. Eles não foram chamados para trabalhar, foi um momento de pertencimento e união que sempre fez parte da história do Santa Cruz", afirmou o diretor.

Próximos passos

A diretoria coral segue atenta aos pedidos e cobranças dos torcedores para melhorar a experiência dentro do Arruda. Áreas como a situação dos banheiros e iluminação na parte interna das arquibancadas são as prioridades.

Para o jogo contra o Maguary o Santa Cruz divulgou que serão 50 pontos de acesso divididos em oito portões e terão dez orientadores com faixas de sinalização para auxiliar na entrada dos torcedores.

