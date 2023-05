A- A+

Santa Cruz Santa Cruz se pronuncia após tumultos na entrada do Arruda e promete melhorias Nas duas partidas disputadas em casa na Série D, torcida coral enfrentou problemas para entrar no estádio

No fim da tarde desta quarta-feira (24), o Santa Cruz usou os canais oficiais do clube para se pronunciar sobre o tumulto causado no lado de fora do estádio do Arruda, antes da bola rolar contra o Campinense, no último domingo (21), pela Série D. Nas redes sociais, foram vários os relatos negativos pela falta de organização para os torcedores entrarem na casa coral. Muitos, inclusive, só conseguiram ter acesso ao estádio com a partida já em andamento. O público presente foi superior aos 30 mil tricolores.

De acordo com o Santa, após várias queixas pelo mesmo motivo no jogo de estreia da Quarta Divisão, contra o Iguatu-CE, onde o público foi de apenas 13 mil espectadores, o clube atendeu recomendações feitas pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e órgãos de segurança pública, no intuito de evitar novas intercorrências. O esquema adotado, segundo o Tricolor, foi o mesmo utilizado para receber grandes eventos no estádio.

"O Santa Cruz, atendendo as recomendações feitas pela Federação Pernambucana de Futebol e pelos órgãos de segurança pública, após os incidentes da partida da segunda-feira anterior, por equívoco de previsão das medidas de logística para um jogo considerado de pequeno porte, conforme as estatísticas, o dia e o adversário, cumpriu integralmente todas as recomendações das reuniões de planejamento da FPF e da SDS-PE, acatando, inclusive, a sugestão da contratação da mesma Empresa de Segurança Privada que serve aos estádios de Clubes da Capital", publicou.

"Foram adotadas absolutamente todas as medidas. Preparamos o Estádio em todos os seus acessos, e em todos os locais estratégicos, para a realização do jogo. Tudo providenciado sob a supervisão de respeitados e experientes profissionais da área de planejamento de grandes eventos. Entretanto, ainda assim, ocorreram intercorrências que prejudicaram a organização rigorosamente elaborada e implantada. A infraestrutura foi instalada no mesmo nível de outros grandes jogos e eventos já realizados no Estádio do Arruda. Um planejamento detalhadamente executado.", continuou a nota.

Na última segunda-feira, na sede da FPF, a entidade que comanda o futebol local se reuniu com diretores do Santa Cruz, representantes da SDS-PE e AK Vigilância, empresa de segurança contratada pela Cobra Coral. O encontro visou a fundação de um grupo de trabalho com o objetivo de melhorar os acessos do Arruda. Na nota divulgada nesta terça, o Santa reconheceu que o trabalho feito pela segurança da partida contra o Campinense deixou a desejar. Contudo, também lamentou a invasão de torcedores sem ingressos.

"A atuação da Polícia Militar de Pernambuco, na barreira que antecede as entradas de cada portão de acesso às catracas, onde trabalham catraqueiros, fiscais do Clube, da Federação, e os agentes da Empresa de Vigilância Patrimonial contratada, é um fato que entendemos merecer estudos, e um planejamento que certamente aprimorará o trabalho implantado".

"Houve momentos em que o volume de pessoas era tão grande, que tornou impossível evitar a invasão e a entrada livre de público. Sabemos que, em meio à multidão, existem pessoas mal intencionadas, grupos que, “presumimos”, são premeditadamente organizados para forçar a entrada sem apresentar ingressos e, aproveitam os tickets não utilizados, não eliminados pela leitura eletrônica das catracas invadidas, para repassarem a cambistas, ou até mesmo, possíveis falsários de ingressos, interessados em gerar confusões e danificar equipamentos para facilitar suas atuações", pontuou.

Além das melhorias nas entradas do estádio, o Santa afirma que vai passar a vender os bilhetes para os jogos com mais antecedência. O intuito é orientar a torcida para "antecipar a sua chegada" no estádio. Além disso, nos dias dos jogos, um sistema de som será utilizado para informar a melhor forma de acesso aos diversos setores do estádio".

Confira a nota na íntegra clicando aqui.

