Denúncia Santa Cruz: secretário de Defesa Social de Pernambuco confirma reunião com Bruno Rodrigues Encontro aconteceu na manhã desta terça-feira (15)

O Santa Cruz, por meio do presidente do Executivo, Bruno Rodrigues, esteve presente na sede da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), nesta terça-feira (15).

O mandatário tricolor foi recebido pelo secretário Alessandro Carvalho, que instruiu o clube para tomar as melhores medidas contra as ameaças que os diretores corais estão recebendo em meio ao processo da SAF coral.

Em entrevista exclusiva com a Rádio Folha 96.7 FM, nesta terça-feira, Alessandro Carvalho revelou qual foi o conteúdo da conversa e as orientações passadas.

"Recebi o Bruno Rodrigues e mais dois diretores do Santa Cruz, que me narrou o que vinha ocorrendo. Existe uma questão comercial privada que é questão do contrato da SAF, isso não tem relevância para esfera de apuração criminal", iniciou.

"Mas ele relatou que diretores do Santa Cruz têm recebido ameaças, que são para que se assine com a SAF. A orientação foi de que fosse procurada a Polícia Civil, que fosse registrado um Boletim de Ocorrência, o crime de ameaça só se procede a partir de representação do ofendido", complementou.

O secretário afirmou que se forem simples ameaças, se trataria de um crime de menor potencial. Mas afirmou acreditar nas investigações da Polícia Civil e afirmou que qualquer crime não passará batido.

"Se for somente ameaça é algo mais simples, um crime de menor potencial ofensivo, só que pode ter algo mais e isso cabe à Polícia Civil, mediante uma investigação, aprofundar os fatos e da forma que as Polícias vem agindo, a SDS, quem comete crime não ficará impune".







