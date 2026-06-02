Santa Cruz segue eficiente nas bolas paradas ofensivas

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O Santa Cruz sob o comando do treinador Cristian de Souza desenvolveu uma arma que vem sendo primordial no recorte mais recente. Nos últimos três jogos, a Cobra Coral marcou gols de bola parada em todos duelos do recorte.

O treinador do Santa chegou e já comandou o time em quatro partidas. Na primeira contra a Inter de Limeira, os gols vieram de bola rolando. Mas desde o jogo contra o Volta Redonda, na vitória por 2x0, ao menos um veio de bola parada.

Pedro Favela marcou contra os cariocas e voltou a repetir o feito contra o Maringá, no empate em 1x1. Já contra a Ferroviária, em outro empate em 1x1, foi a vez de Eurico marcar.

O que chama a atenção são as movimentações e os ataques que os atletas produzem. Todos os três gols citados tiveram algo em comum: bola no primeiro pau e desvio para o gol.

A eficiência é tanta que a torcida do Santa Cruz já passa a comemorar quando o time tem situações de escanteio e faltas laterais, como no duelo contra a Ferroviária. O elenco coral se reapresenta nesta quarta-feira para um período de duas semanas de treinos até o jogo contra o Brusque, no dia 14 de junho, pela décima rodada da Série C.

O tempo de trabalho deve ser importante para o Santa desenvolver outras armas, algo que Cristian de Souza já alertou ser necessário para conseguir envolver os adversários, principalmente em jogos no Recife.



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