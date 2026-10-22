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Melhorias Santa Cruz segue em busca de estruturar departamentos de futebol profissional SAF comandada por Thairo Arruda e Danilo Caixeiro aposta em profissionais que foram campeões no Botafogo em 2024

Antes de definir algumas questões sobre elenco e comissão técnica, o Santa Cruz deseja estruturar setores que podem ajudar a tomar todas essas decisões e avançar ainda mais na profissionalização do clube. Dessa maneira, o Tricolor está próximo de acertar com Raphael Rezende para o papel de head scout, além de Luiz Felipe Sinforoso, que está somando para ajudar na reestruturação da área de performance esportiva.

Há cerca de uma semana, o presidente Bruno Rodrigues já havia dito que o clube vinha trabalhando com profissionais com experiência no Botafogo, que estão chegando ao lado dos investidores da SAF, Thairo Arruda e Danilo Caixeiro.

Outro ponto que o mandatário abordou é que o clube também corre para contar com profissionais que ajudem a trazer um diagnóstico daquilo que o Santa precisa estruturar, não só em questão de um novo centro de treinamento, mas de equipamentos e profissionais de primeira linha.

Informação dada em primeira mão pelo comunicador Gerailton Souza, o ex-head scout do Botafogo, Raphael Rezende é um dos profissionais cotados para iniciarem esse processo.

Raphael Rezende, ex-Botafogo e possível head scout do Santa Cruz em 2027 - Foto: Divulgação/Botafogo

Jornalista de formação, com cursos em gestão do futebol, análise de mercado, desempenho e scout, Raphael seria o responsável por mapear reforços para o plantel de 2027 e o acerto estaria avançado.

No Fogão, Rezende foi contratado em 2022 como head scout e deixou o clube em fevereiro de 2026 como coordenador do setor de scouting. O profissional teve participação direta na formação do elenco campeão da Série A e da Libertadores em 2024.

Treinos

Outro assunto que já havia sido revelado era que o Santa Cruz poderia fazer uma parceria com o Retrô para que a equipe coral iniciasse a pré-temporada no Centro de Treinamento do time de Camaragibe.

Nesta última quarta-feira (21), uma delegação capitaneada por Fernando Fleury, gerente de marketing do Santa Cruz, visitou um dos CTs da Fênix para avaliar a estrutura e disponibilidade do local. Entre os componentes está o educador físico Luiz Felipe Sinforoso, profissional com passagens pelo Vasco e Botafogo, onde também participou das campanhas dos títulos Brasileiro e da Libertadores em 2024.

Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, o profissional confirmou que está colaborando para a reestruturação e montagem do departamento de saúde e performance do clube, mas que ainda não tem uma definição concreta de como será realizada essa participação como um todo e que partiu do Thairo Arrruda o convite.

Luiz Felipe Sinforoso fez parte da comissão do Botafogo nos títulos Brasileiro e da Libertadores em 2024 - Foto: Arquivo Pessoal/Luiz Felipe Sinforoso

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