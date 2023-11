Santa Cruz segue em busca de um executivo de futebol e treinador

A- A+

O Santa Cruz não tem muito tempo para montar seu elenco, uma vez que a Cobra Coral estreia em 2024 no dia 7 de janeiro, contra o Altos-PI, pela Pré-Copa do Nordeste. As prioridades da nova gestão tricolor, comandada pelo presidente Bruno Rodrigues, são a contratação de um executivo de futebol e de um treinador.

Em entrevista ao programa Jogo Certo, da TV Nova, o presidente coral voltou a falar sobre a possibilidade de Danny Morais trabalhar como executivo de futebol.

“É um grande nome. E tem um detalhe, além de ser uma pessoa competente, preparada, inclusive fez cursos na CBF, tem identidade com o clube. Então é um nome a ser avaliado e tem uma possibilidade de avançar. Mas, para não gerar expectativa no torcedor, a gente está discutindo”, disse Bruno Rodrigues.

O histórico de Danny Morais com o Santa Cruz vem desde sua primeira passagem nos anos de 2015 e 2016. Ele retornou ao clube em 2018 e ficou até 2021. O ex-zagueiro foi bicampeão Pernambucano (2015 e 2016) e campeão da Copa do Nordeste em 2016. Ao todo, foram 178 partidas vestindo a camisa tricolor.

Em relação ao técnico, nenhum novo nome voltou a ser especulado. Até o momento, apenas Itamar Schülle- que já passou pelo Santa Cruz em 2020-, foi especulado. O treinador de 57 anos afirmou à Folha de Pernambuco que não foi procurado de forma oficial. Ele, inclusive, é atualmente técnico do Azuriz-PR.

A expectativa da nova gestão coral Santa Cruz é oficializar o executivo e treinador até a próxima segunda-feira (20), quando Bruno Rodrigues e Marco Benevides, vice, serão empossados.



