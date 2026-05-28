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Futebol Santa Cruz segue sem emplacar centroavante em 2026 De todos os 22 gols do clube na temporada, apenas cinco foram marcados por quem tem a missão de balançar as redes

O Santa Cruz ainda não conseguiu ter um centroavante seu fazendo diferença na temporada de 2026. Dos sete gols da Cobra Coral na Série C, apenas um foi marcado por um ‘camisa 9’.

Na rodada passada, diante do Maringá, o treinador Cristian de Souza barrou Tiago Marques, que vinha sendo o titular desde o início da competição. O experiente atacante foi o único centroavante que chegou a marcar, no empate em 1x1 diante do Floresta, ainda na segunda rodada.

Após o duelo, o camisa 23, mesma numeração relacionada a Grafite, um dos maiores artilheiros do clube, caiu de rendimento. Tiago fez cinco partidas aquém da expectativa e foi criticado pelas atuações.

Para o seu lugar, o técnico escolheu Quirino, centroavante que também não goza de muito prestígio com a torcida tricolor. Ainda assim, o jogador é o artilheiro do clube na temporada com quatro gols.

Tiago Marques marcou apenas um gol em sete partidas no Santa Cruz - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

No duelo da última rodada, Quirino teve participação discreta, com três finalizações, duas delas bloqueadas e uma para fora. No seu lugar, o treinador optou por Eron, atleta que teve poucas oportunidades na temporada e que só conseguiu contribuir com um chute na partida, mas que também não teve a direção do gol.

Ariel, único centroavante remanescente da temporada passada, sofreu com lesões, não conseguiu se mostrar à disposição e foi afastado do elenco. O atleta segue negociando a rescisão.

Opções

Até o momento da temporada, independente do treinador que esteve à frente, o Santa quase sempre optou por usar um jogador de referência no ataque. Contudo, desde que começou a disputa da Série C, os jogadores que estão se destacando são os pontas, como Ronald e Marquinhos.

Na atual edição da competição, Marquinhos divide a artilharia da equipe com o volante Pedro Favela, ambos com dois gols. Vale ressaltar que, nas duas vezes em que o atacante de lado balançou as redes, se encontrava dentro da pequena área. Além disso, no Maguary, chegou a ser utilizado de ‘falso 9’, como um atacante de maior mobilidade e de ataque aos espaços.

Marquinhos já mostrou faro de artilheiro e marcou duas vezes na Série C - Fotos: Savyo Miguel/FPF

O Santa Cruz volta a campo neste domingo (31), a partir das 16h, na Arena de Pernambuco, diante da Ferroviária. As equipes estão coladas no meio da tabela e uma vitória pode significar vaga na G8 para o time vencedor.

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