A- A+

Série D Santa Cruz segura empate contra o América de Natal e conquista vaga no mata-mata da Série D Neste domingo (06), na Arena das Dunas, as equipes não alteraram o placar

O Santa Cruz conseguiu alcançar seu primeiro grande objetivo na Série D. Neste domingo (06), na Arena das Dunas, o Tricolor do Arruda contou com atuação destacada do goleiro Felipe Alves e segurou o resultado em 0x0 contra o América de Natal. Com o ponto conquistado, a Cobra Coral garantiu vaga no mata-mata.

O jogo começou movimentado, mas com um leve predomínio do América. A primeira grande chance do time da casa foi aos seis minutos. Souza bateu escanteio fechado no primeiro pau, o volante Ferreira desviou e a bola tomava o caminho do gol, mas Gabriel Galhardo estava em cima da linha e conseguiu afastar.

Em seguida, aos dez, foi a vez do ponta Dudu, do América, arriscar. O camisa 7 recebeu na entrada da área e soltou a bomba, a bola passou perto da trave do goleiro Felipe Alves.

A primeira finalização do Santa no gol foi somente aos 34. Thiaguinho arriscou de longe, no centro do gol, o goleiro Rennan Bragança não teve problemas para defender.

Após a volta do intervalo, o América já voltou ameaçando. Logo aos quatro minutos, Davi Gabriel bateu falta com muita força, a bola foi variando e o goleiro Felipe Alves teve que afastar com o peito.

Aos 13, o América chegou com perigo mais uma vez. Dudu recebeu na entrada da área e experimentou, Felipe Alves espalmou. Na chegada seguinte, Davi Gabriel fez grande jogada pela esquerda e cruzou na cabeça de Dudu. No duelo entre o atacante e o goleiro tricolor, o arqueiro foi melhor novamente.

Aos 32 minutos, Dudu e Felipe Alves tiveram seu último capítulo. O atacante soltou o pé, a bola resvalou na defesa e o goleiro espalmou, na sobra, com o gol completamente aberto, Giva mandou por cima.

Com as duas equipes esgotadas fisicamente, o duelo caiu em produtividade. Desta forma, o placar na Arena das Dunas seguiu inalterado.

Chegando aos sonhados 23 pontos e, contando com a combinação de resultados, o Santa Cruz conquista a vaga no mata-mata ainda na liderança do Grupo A3. Por outro lado, o América ficou nos 20 pontos, ainda na terceira colocação.

Ficha técnica - América/RN x Santa Cruz

América/RN 0

Renan Bragança; Ricardo Luz, Lucas Rodrigues (Guilherme Paraíba), Heitor e Rennan Siqueira (Henrique); Ferreira (Robson), Alexandre Aruá e Souza; Dudu (Romarinho), Davi Gabriel e Giva (Thailor). Técnico: Moacir Júnior.

Santa Cruz 0

Felipe Alves; Yuri Ferraz, Eurico, William Alves e Nathan; Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo (Jonatas Paulista) e Willian Jr. (Pedro Favela) ; Thiaguinho (Renato), Geovany (João Pedro) e Thiago Galhardo (Vini Hora). Técnico: Marcelo Cabo.

Local: Arena das Dunas (Natal/RN)

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida (BA)

Assistentes: Lorival Candido e Edilene Freire (ambos RN)

Cartões amarelos: Ferreira, Giva, Davi Gabriel (A) Wagner Balotelli (S)

Público total: 12.356



Veja também