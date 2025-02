Santa Cruz: Itamar Schülle comenta importância de vaga direta à semifinal

A- A+

O Santa Cruz foi o primeiro time a confirmar classificação à semifinal do Pernambucano. Restando apenas confirmar a liderança do campeonato, o Tricolor já sabe que não precisará passar pelas quartas de final, evitando mais um jogo desgastante na trajetória pelo título. Técnico tricolor, Itamar Schülle, comemora o feito do ponto de vista coletivo.

"Você poder ter um jogo a menos, podendo trabalhar um pouco mais, isso é fruto do trabalho realizado. Essa conquista aconteceu ao longo da competição, tivemos que vencer jogos dificílimos para conquistar essa classificação já na semifinal e isso é resultado do trabalho de todos", afirmou o treinador.

No último domingo (16), o Santa venceu o Central pelo placar de 2x1, no Arruda, e chegou aos 19 pontos. Para garantir a liderança do Pernambucano e conquistar uma vaga na Copa do Brasil de 2025, competição que não disputa há anos, o Tricolor precisa apenas de um empate, diante do Maguary, na Arena, no próximo sábado (22).

Ponto forte



Para chegar na última rodada já classificados, o Santa Cruz se notabiliza por ser um time equilibrado dentro de campo. Segundo melhor ataque, atrás apenas do Náutico por um gol, e a melhor defesa, com apenas quatro gols sofridos, o setor defensivo da Cobra Coral vem se notabilizando nas partidas pela solidez.

O treinador tricolor destacou a importância de uma defesa forte para o estilo de jogo da equipe e que esse padrão é dado independente dos adversários.

Melhor defesa do Pernambucano, Santa Cruz sofreu apenas quatro gols no Estadual - Evelyn Victoria/Santa Cruz

"Nós temos procurado nos treinamentos dar a intensidade necessária ao elenco. Porém, também conversamos com eles sobre a importância de exercer uma marcação forte e o quanto isso dificulta o adversário", começou.

"Nós não podemos ter atitudes diferentes diante de determinada equipe ou não, então temos um padrão de jogar e isso a gente tem procurado evoluir nos treinos, sempre procurando uma evolução coletiva", concluiu Itamar.

Veja também