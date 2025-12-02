A- A+

Futebol Santa Cruz será sexto clube da Série C 2026 a ser SAF; confira lista Além dos pernambucanos, Figueirense, Maringá, Botafogo, Ituano e Barra também se transformaram em Sociedade Anônima de Futebol

Após a Assembleia Geral de Sócios do Santa Cruz aprovar a venda de 90% das ações do futebol do clube para a Cobra Coral Participações S/A, a mudança do Tricolor para se transformar em Sociedade Anônima de Futebol (SAF) está próxima de ser concretizada, com a oficialização da operação prevista para abril de 2026. Mês que coincide com o início da Série C. Na competição do ano que vem, os pernambucanos encontrarão outras equipes que já passaram pela alteração no modelo de gestão.









Lista

Ao todo, a Série C do ano que vem já tem cinco clubes que são SAF: Figueirense, Maringá, Botafogo-PB, Ituano e Barra. O Figueira, por exemplo, virou clube-empresa em 2017, com um contrato com a holding de investimentos Elephant.

A parceria, que duraria 20 anos, terminou em dois, com os catarinenses chegando a ficar sem divisão. No ano passado, o Figueira oficializou a venda de 90% das ações, virando, enfim, uma SAF, por cerca de R$ 120 milhões.

Fundado em 2010, o Maringá virou Sociedade Anônima de Futebol em 2022. Desde então, chegou em três finais do Campeonato Paranaense, além de subir para a terceira divisão em 2024, ao lado de Retrô, Anápolis-GO e Itabaiana.

O Botafogo-PB oficializou a SAF em abril deste ano ao vender 90% das suas ações para a empresa Belo Holding. Em agosto de 2025, foi a vez do Ituano mudar o modelo de gestão. O clube paulista é administrado pela Dimache Participações Esportivas Ltda., de propriedade do ex-jogador Juninho Paulista e de Paulo Silvestri.

Atual campeão da Série D, em final vencida justamente diante do Santa Cruz, o Barra-SC também é SAF. Fundado em 2013, o clube de Balneário Camboriú possui uma parceria com o grupo alemão que também controla outras equipes como Hoffenheim (Alemanha), Sarcelles (França), Cincinnati (EUA), Hearts of Oak (Gana) e Académico Viseu (Portugal).

O clube catarinense conta com uma Arena e um moderno Centro de Treinamento com quatro campos de dimensões oficiais, dois de grama natural e dois grama artificial.

A lista só não é maior porque outros dois clubes SAF que estavam neste ano na Série C subiram: Londrina e São Bernardo. Os paranaenses, por exemplo, aprovaram a mudança no modelo de gestão em janeiro de 2024 com a venda de 90% da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube para a Squadra Sports, liderada por Guilherme Belintani, ex-presidente do Bahia.

Criação

A SAF foi criada pela Lei 14.193/2021, que permitiu que clubes de futebol brasileiros pudessem ser transformados em empresas. Além de mudar a estrutura e gestão, ela também altera a forma de tributação, as normas de governança, controle e meios de financiamento.

